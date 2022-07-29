麥當勞McPlant全美推出恐無望　Beyond Meat插逾3%

外媒引述摩根大通表示，麥當勞結束在美國試賣McPlant漢堡後，該款漢堡使用的人造肉供應商Beyond Meat周四股價一度大跌6%，收市仍跌逾3%，報31.43美元。

麥當勞周四(28日)證實，McPlant漢堡試賣活動已如期結束，不過無論是麥當勞抑或Beyond Meat，都沒有宣布延長或增加試賣點的消息，而且沒有向全美推出。

摩通分析師Ken Goldman周四在報告表示，有麥當勞員工稱該款漢堡不暢銷，恐怕難以在全美推出。他指，Beyond Meat今年營收增長預期為21%，明年再增長25%，但若缺少麥當勞在美國推行，恐怕難以達到如此增長率。

Beyond Meat股價今年迄今已下挫53%，市值萎縮至20.6億美元。公司預定8月4日收市後公布第二季財報。

Beyond Meat與餐飲巨擘合作的消息頻出，例如必勝客(Pizza Hut)母公司百勝餐飲集團(Yum! Brands)和麥當勞等，但似乎「雷聲大，雨點小」，產品尚未成為這些餐廳的長期全美菜單項目。

麥當勞和Beyond Meat在2021年初宣布為期3年的合作計劃。麥當勞已開始在一些國際市場售賣McPlant漢堡。Beyond Meat行政總裁Ethan Brown在5月時表示，McPlant在英國和奧地利很暢銷。