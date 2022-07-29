【高盛推介】阿里跌穿95元重要關口　趁低吸納慎選合適條款

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴近日在100港元關口橫行整固，周五(29日)早段受壓接連跌穿100元、95元兩道關口，最低見94元。跌約5%。早前阿里宣布將申請香港為主要上市地，有報道指阿里此舉將推動雙重主要上市成為中概股回歸的主流模式，及可提升港股吸引力。

觀察個股輪證資金流向，近期資金持續吸納阿里好倉，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約3,180萬元。當中周四(28日)好倉為最多資金流入的個股相關資產之一。

阿里購13167，行使價111元，2022年9月27日到期，實際槓桿8.1倍，高槓桿。

阿里購15023，行使價109.98元，2022年11月23日到期，實際槓桿12.5倍，中期、低面值。

阿里購17147，行使價105元，2022年10月26日到期，實際槓桿6倍，貼價。

阿里牛61423，收回價90元，行使價88元，換股比率100，槓桿比率12.5倍，相近收回價近牛街貨較。

阿里牛69323，收回價85元，行使價83元，換股比率100，槓桿比率7.6倍，相近收回價遠牛街貨較低。

阿里沽17851，行使價88.83元，2022年10月24日到期，實際槓桿4.7倍，高槓桿、低街貨。

阿里熊61993，收回價120元，行使價122元，換股比率100，槓桿比率4.5倍，近20元收回距離遠熊。

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