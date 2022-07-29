【高盛推介】騰訊創4個月新低 部署好倉宜從合適條款出發
2022年07月29日 11:06
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(28日)守穩320港元水平收市，微升約0.2%，惟周五(29日)再度受壓下跌。早段高見323.4元後倒跌，最低見312.4元的4個月低位。現報312.8元，跌約2.5%，落後大市。騰訊發布，包含幫助實現高速公路的全數碼管控、全天候通行及全方位服務的全鏈路智慧高速解決方案。此外據調查機構數據顥示，騰訊旗下的《PUBG Mobile》，及與動視暴雪旗下的《使命召喚手遊》皆列為今年上半年，美國移動遊戲市場收入的首5位之一。
觀察個股輪證資金流向，好倉於本周三(27日)及本周四共錄得約2,770萬元資金流入。淡倉於周四獲資金轉向流入，有約890萬元。
投資者如看好，由於騰訊股價跌至低位，現階段不合適部署行使價370元以上即距離現價超過15%以上的價外認購證，建議轉移留意至更貼價、追蹤能力更高的產品。此外，由於騰訊較缺乏約3個月年期的產品，因此投資者篩選時需留意產品年期。進取短線的選擇可留意9月份到期的產品，中線選擇則可留意更長年期的產品。
認購證方面的貼價選擇可留意屬市場上最貼價條款的騰訊購(12852)。高槓桿選擇低面值可留意騰訊購(12497)。長期選擇可留意騰訊購(14961)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(60745)，遠牛選擇可留意騰訊牛(59803)，與現價有約25及45元收回距離。
騰訊購12852，行使價330元，2022年9月19日到期，實際槓桿10.9倍，市場上最貼價條款。
騰訊購12497，行使價360元，2022年9月19日到期，實際槓桿14.3倍，高槓桿、低面值。
騰訊購14961，行使價350元，2023年12月19日到期，實際槓桿3.4倍，長期、低時間值損耗。
騰訊牛60745，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，實際槓桿11.5倍，相近收回價近牛中街貨較低。
騰訊牛59803，收回價270元，行使價267.2元，換股比率500，實際槓桿6.5倍，近45元收回距離遠牛。
騰訊沽13619，行使價298.8元，2022年9月22日到期，實際槓桿9.7倍，高槓桿。
騰訊沽21290，行使價280元，2022年12月21日到期，實際槓桿6.0倍，中期、貼價。
騰訊熊62242，收回價350元，行使價353元，換股比率500，實際槓桿7.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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