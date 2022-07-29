渣打集團上半年稅前基本盈利按年升5%　派息4美仙

按地區劃分，雖然亞洲地區除稅前基本溢利18.62億元，按年倒退16.83%，並為唯一錄得盈利倒退的地區，惟仍是集團盈利重鎮。非洲及中東地區稅前基本溢利按年升22.31%，至5.81億元；歐洲及美洲地區按年升1.08倍，至7.04億元；中央及其他項目地區虧損收窄至3.3億元。

期內渣打普通股權一級資本比率為13.9%，維持貼近13至14%目標範圍的頂端，故宣布即將開始5億元股份回購，並派發中期普通股股息每股4仙，預期會令普通股權一級資本比率下降約20點子。本年度為止，渣打已宣布合共14億元股東分派。

渣打集團行政總裁溫拓思指，集團將在13至14%的普通股權一級資本比率目標範圍內靈活經營，有信心可達成今年2月定下在2024年，甚或更早實現10%的有形股東權益回報的目標，冀未來3年可向股東回饋超過50億元資本。

另外，渣打上半年信貸減值支出2.67億元，按年上升3.14億元；2022年第二季度按季減少1.33億元，其中包括2.37億元與內地商業房地產相關的第3階段風險敞口，及7,000萬元因斯里蘭卡外幣主權評級被下調。上半年的管理層額外撥加減少1.29億元；現時總額為2.16億元；當中9,000萬元與疫情相關，1.26億元則與內地商業房地產相關。集團期望年內信貸減值將正常化，中期貸款損失率為30至35點子。

得益於加息，渣打淨利息收入按固定匯率基準計算上升12%；第二季度淨息差按季增加6點子至1.35%，集團預期下半年淨息差將進一步擴闊，預期全年平均數將約為140點子，2023年則為160點子。