按揭公司：供樓人士若擔心長遠利率風險可考慮定息按揭

香港按揭證券有限公司執行董事兼總裁李令翔發表《匯思》，講解定息按揭計劃。他稱，對不少香港市民來說，本地利率變動會直接影響他們的置業能力或按揭供款負擔。如果他們較為擔心長遠的利率風險，可考慮選用定息按揭計劃。

美國聯邦儲備局(美聯儲)聯邦公開市場委員會在3月至6月期間三度加息共150基點，近日又再宣布加息75基點。港元利率亦隨之上升，部分反映對日後加息的預期。在這背景下，按揭證券公司亦已宣布調整定息按揭計劃10、15和20年期的定息年利率，於8月1日開始劃一上調30基點至3.50%、3.65%及3.80%。一如今年初，這些定息按揭利率現時比浮息按揭實際利率要高，但美聯儲現階段認為適宜繼續加息，因此置業人士必須考慮按揭利率日後會繼續上升的風險。

按照過往數據，假設香港按揭貸款的實際平均年期約為五年，而港元利率掉期市場顯示五年期的資金成本已由去年底的1.33%升至今年7月27日的2.94%，升幅達161基點。相對而言，按揭證券公司定息按揭計劃下10、15和20年期的定息年利率，由去年底到今年8月的變動介乎151至161基點。另外，港元與美元市場有緊密的互動關係，部分美元市場數據亦具參考價值。美國五年期國債收益率已由去年底上升158基點至今年7月27日的2.84%，在同一期間，美國15年期的定息按揭利率更上調了228基點至4.82%。從以上資料可見，定息按揭計劃利率的變動與市場走勢大致相符，部分年期的升幅甚至比一些相關的長期利率要低，這是因為按揭證券公司有較好的信貸評級及融資能力。

目前而言，浮息按揭利率短期內仍比定息按揭利率低。但世事難料，置業人士若能把按揭利率鎖定一段時間，特別是在收支比較緊張的供樓初期，可使財務負擔更為穩定。定息按揭計劃始終是一個值得考慮的選項。