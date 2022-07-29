百勝中國：近期內地疫情升溫　料銷售復甦仍需要時間

楊家威表示，外部環境仍非常嚴峻，面臨經濟下行壓力，以及商品價格通脹，對於同店銷售保持審慎態度。

楊說，今年食用油、牛肉、電費價格大幅上漲，預計下半年成本仍面臨上升壓力，但內地經濟壓力較大，整體顧客消費審慎，對於整體通脹壓力有幫助。他亦預料工資上漲壓力有所放緩。

面對通脹升溫，首席執行官屈翠容則指，加價並非公司第一選項，會希望透過其他方法控制成本，如餐單調整等，務求降低加價壓力。她補充，公司基本面仍穩健，團隊應變能力強勁，相信只要防疫措施放寬，銷售很快反彈。

楊表示，肯德基、必勝客過去兩年的回報率仍穩定，今年首季新開店舖大部分在3個月內達到收支平衡，每家單店表現良好，對開店計劃有信心。公司在第二季暫緩開店速度，但會維持今年淨增長1,000至1,200家門店目標，繼續開設高素質店舖。資本開支目標約8至10億美元，會加大對門店網絡擴張，供應鏈基礎設施及數碼化的投資。