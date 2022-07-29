滙豐研究：恒指年底目標25410點　瞄準五大投資主題

滙豐研究發表報告，給予恒生指數年底目標25,410點，指出雖然香港市場面對流動性外流風險，但估值便宜和內地政策支持，足以支持港股前景改善。

報告指出，目前更偏好H股中的增長股多於價值股，原因是美國債券孳息率下降。雖然新冠疫情未來或有零星爆發，影響內地的經濟活動，但整體情況已獲較好控制，市場情緒料改善。另一方面，人行與金管局設立常備貨幣互換安排，表明內地仍將視香港為離岸人民幣中心。

該行又預期，未來會有更多美國預托證券(ADR)在美國退市，並回流香港上市，可能會改變傳統上以金融股為中心的恒指。