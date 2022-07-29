滙豐研究：恒指年底目標25410點 瞄準五大投資主題
2022年07月29日 15:22
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滙豐研究發表報告，給予恒生指數年底目標25,410點，指出雖然香港市場面對流動性外流風險，但估值便宜和內地政策支持，足以支持港股前景改善。
此外，該行建議5個投資主題，包括政策放寬、消費復甦、旅遊重啟、北部都會區及ESG 2.0。同時由下至上選股，推薦12隻股票，包括阿里巴巴(09988)、京東集團(09618)、比亞迪股份(01211)、吉利汽車(00175)、李寧(02331)、騰訊控股(00700)、中銀香港(02388)、中國生物製藥(01177)、中國海外發展(00688)、領展房產基金(00823)、新鴻基地產(00016)及長江基建(01038)。
報告指出，目前更偏好H股中的增長股多於價值股，原因是美國債券孳息率下降。雖然新冠疫情未來或有零星爆發，影響內地的經濟活動，但整體情況已獲較好控制，市場情緒料改善。另一方面，人行與金管局設立常備貨幣互換安排，表明內地仍將視香港為離岸人民幣中心。
該行又預期，未來會有更多美國預托證券(ADR)在美國退市，並回流香港上市，可能會改變傳統上以金融股為中心的恒指。