JS環球：東南亞擴產能　料明年增至三成

該公司旗下有三大品牌，九陽主打智能廚房電器；Shark則集中清潔類；Ninja主要是廚房小型家電。

她指出，集團研發及供應鏈以全球布局，以分散地域風險。雖然目前經濟環境複雜，包括面對美國通脹高企、環球經濟下行等問題，集團會透過內部成本控制應對，同時會按消費者喜好趨勢變化而推出新品，預告秋季將推出戶外烤架，「不一定要加價」才可以平衡不明朗因素及生意，集團每年研發開支佔收入約5%。

北美為集團最主要市場，佔2021年收入57.6%；其次為中國，佔27.%；歐洲則佔12%。趙坦言，中國內地小家電行業競爭激烈，特別是代工生產(OEM)自立門戶，集團會繼續以中端產品定位，並主打剛性需求產品，短期內會主力推廣「太空科技民用產品」，又會進一步向下沉城市(即三線以下城市)發展，但強調不會走低端路線。

她提到，即使歐洲經濟不明朗，面對較多「逆風」，但集團在當地有研發部門及自營銷售團隊，能收集第一手的消費數據。其在2019年進軍的英國仍快速擴張，在當地小家電市場排名第二，有信心2020年進入的德國及法國市場，複製英國的發展路線。

另外，她說，集團在早前美國電商亞馬遜(Amazon)的購物優惠節中的銷情創新高，反映現時的消費情緒不太差，並有助帶動季度表現。