二手樓價指數按周再跌0.18%

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數CCL最新報179.53點，按周跌0.18%，回到3月份美國首次加息時的水平，已連跌兩周。

美國聯儲局宣布加息0.75厘，對香港樓價的影響將於8月下旬公布的數據才開始反映。美國四度加息，本地樓價走勢持續窄幅回軟，但未有轉勢大跌。預期8月中CCL下試178點或以下水平，將沒收今年由谷底177.34點到182.74點高位計約3%升幅。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報180.55點，按周跌0.20%。CCL(中小型單位)報178.74點，按周跌0.18%。CCL(大型單位)報183.51點，按周跌0.19%。四大整體指數齊跌2周，CCL累跌0.84%，CCL Mass累跌0.93%，CCL(中小型單位)累跌0.90%，CCL(大型單位)累跌0.56%。

四區方面，港島CCL Mass報183.18點，按周跌0.91%，跌幅7周以來最大，連跌2周共1.24%。新界東CCL Mass報192.47點，按周跌0.25%，結束3周連升。九龍CCL Mass報173.12點，按周微升0.06%，指數上周創14周新低。新界西CCL Mass報168.85點，按周升0.25%，結束2周連跌。

近9周計，樓價反覆回軟，八大指數齊跌。CCL累跌0.90%，CCL Mass累跌0.82%，CCL(中小型單位)累跌0.91%，CCL(大型單位)累跌0.84%。港島CCL Mass累跌0.93%，九龍CCL_Mass累跌0.75%，新界東CCL Mass累跌1.92%，新界西CCL Mass累跌0.01%。