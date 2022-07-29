【產經直播】港股隨時失守二萬大關？

美國經濟連續兩季收縮，憧憬聯儲局不會激進加息，隔晚美股做好；反觀港股繼續跟不上，在7月最後一個交易日(29日)高開24點後，持續插水，最多瀉572點，最終收市跌466點，報20,156點，成交1,296億元。港股跌市成交增，恒指二萬點關係咪隨時失守？8月走勢有冇得樂觀？

美國最大規模氣候投資法案接近落地，隔晚美股光伏股大漲；港股光伏太陽能板塊亦逆市上升，板塊前景向好？邊隻值得留意？

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