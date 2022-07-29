【產經直播】港股隨時失守二萬大關？
2022年07月29日 16:13
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美國經濟連續兩季收縮，憧憬聯儲局不會激進加息，隔晚美股做好；反觀港股繼續跟不上，在7月最後一個交易日(29日)高開24點後，持續插水，最多瀉572點，最終收市跌466點，報20,156點，成交1,296億元。港股跌市成交增，恒指二萬點關係咪隨時失守？8月走勢有冇得樂觀？
科網板塊領跌大市，阿里巴巴(09988)創始人馬雲有傳計劃放棄螞蟻集團控制權，或拖慢螞蟻重啟IPO，再加上阿里旗下餓了麼及另一科網股美團(03690)，遭杭州市場監管局就低價惡性競爭等問題約談，阿里及美團股價大挫。科網股再惹監管憂慮，板塊暫時勿沾手？
渣打集團(02888)上半年稅前溢利按年增加8.3%，中期息每股派4美仙，並宣布即將開始新一輪5億美元股份回購計劃，股價靠穩。集團展望今年收入增約10%，股民可唔可以留意下？另外，重磅藍籌滙豐控股(00005)將於下周一(8月1日)公布業績，預期會唔會有驚喜？
美國最大規模氣候投資法案接近落地，隔晚美股光伏股大漲；港股光伏太陽能板塊亦逆市上升，板塊前景向好？邊隻值得留意？
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