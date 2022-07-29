摩根資產管理：美國未真正陷衰退　利率料年底見頂

美國經濟陷入技術性衰退，為聯儲局加息步伐帶來更多不明朗因素。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為，美國目前並未出現真正意義的衰退，因當前就業市場數據仍然穩健；惟考慮到經濟放緩及通脹可能回落等因素，料聯儲局的政策利率於今年底或明年首季見頂。

許表示，並不排除未來出現真正衰退的可能，但與此前2020年的新冠疫情大爆發、2008年的金融海嘯相比，今次可能只屬「溫和衰退」。他預料，未來6至9個月經濟放緩的影響將逐反映在就業市場，屆時經濟情況會更為清晰。

他認為，聯儲局較大機會於9月議息會議上加息半厘，原因是整體通脹有望放緩。觀乎聯儲局主席鮑威爾的言論，當局未來傾向更加着重在通脹及經濟表現中取得平衡。

從投資角度而言，他仍看好包括中國在內的一眾亞洲市場，雖然歐美經濟疲弱或拖累亞洲出口，但隨着各地防疫措施解除，本地內需有望提振經濟。他對下半年中國市場看法「審慎樂觀」，並指關鍵在於市場信心能否改善，兩大關注重點則是嚴格的防疫政策會否持續，以及內房危機的後續發展。

他亦指出，去年中國針對科技行業的監管風潮已過，目前中資科技股正處整固階段，企業正適應監管政策，儘管短線未見起色，但從長遠來看或會有不錯的回報。