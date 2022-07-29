美元兌日圓跌穿133水平　紐油漲2%

美匯指數報105.79；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.7356；美元兌日圓報132.96，失守133水平；歐元處1.0217；英鎊報1.2182。金價報1,762美元。布油升1.85%至109.12美元，紐油漲2%至98.52美元。比特幣企2.3萬美元。道指期貨升71點。

●市後關注點

-20:30 美國6月個人消費開支(PCE)物價指數

●恒生指數收報20,156點，跌466點或2.26%。國企指數收報6,885點，跌197點或2.78%；科技指數收報4,331點，跌221點或4.86%，主板成交1,296億港元。恒指7月累跌1,703點或7.79%，創去年7月以來最大單月跌幅；科指累跌539點或11%。

-渣打集團上半年稅前基本盈利按年升5%，派息4美仙。

-傳小米在華電動車項目遇阻，股價曾瀉5%。

-百勝中國：近期內地疫情升溫，料銷售復甦仍需要時間。

●阿根廷央行大手加息8厘，經濟部長月內3度換人。

●中國經濟：

-內地上半年實際使用外資增長21.8%。

-內地一系列措施谷經濟，眾焦汽車及綠色智能家電等領域。

-杭州市監局就低價惡性競爭，約談美團等外賣平台。

-肖鋼籲進一步規範金融機構與互聯網平台及科企合作。

●南韓晶片庫存急增近8成，全球經濟一齊衰？

●俄羅斯6月GDP收縮擴至4.9%，差過市場預期。

●麥當勞McPlant全美推出恐無望，Beyond Meat插逾3%。

●世茂集團涉100億貸款違約行為，遭大華銀行入稟。

●澳洲次季生產物價指數增長5.6%。

●房屋局：本港未來3至4年私樓潛在供應減至9.8萬伙。