會財局諮詢委員會任命12位成員　任期2年

政府就首屆會計及財務匯報局(會財局)諮詢委員會任命12位成員，任期由8月1日至2024年7月31日，為期兩年。首屆諮詢委員會的組成亦包括會財局主席黃天祐及行政總裁馬力。

成員包括會計師公會前會長陳錦榮、張頴嫻、羅富源，以及香港商界會計師協會前會長馮星航、新世界首席財務總監劉富強、執業會計師羅君美、連少冬、劉殖強、吳錦華、陶榮、王芳及楊玳詩。任期由下月1日至2024年7月31日，為期兩年。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，諮詢委員會的委任成員包括會計業業內人士、會計服務使用者和其他持份者。憑藉他們的專業知識及實際經驗，諮詢委員會將為實施新會計專業規管制度提供真知灼見，並且擔當會財局與業界之間的重要橋樑，協助會財局有效地履行各規管職能。

財匯局行政總裁馬力稱，諮詢委員會的成立為會財局及相關持份者提供雙向溝通渠道，期待與諮詢委員會成員緊密合作。財匯局主席黃天祐則指，諮詢委員會成員具廣泛經驗，將有助會財局在新規管制度下有效履行各個監管職能。

新會計專業規管制度將於10月起實施。新制度下，財務匯報局將改名為會財局，並會成為全面而獨立的會計專業規管和監察機構，履行擴大的法定職能，包括向會計師發出執業證書；為會計執業單位和本地公眾利益實體核數師註冊；以及對會計專業進行查察、調查和紀律處分。該局亦會協助推動會計專業的發展，以及監督香港會計師公會執行其各項法定專業職能。

為協助會財局在新制度下就會計、核數和核證等多個範疇執行規管工作，政府成立法定諮詢委員會，就關於會財局任何規管目標及任何職能的政策事宜，向會財局提供意見。諮詢委員會的委任成員在將於11月1日生效的《2022年專業會計師(修訂)條例》下，亦將獲賦權在公會理事會選舉中就候選人的提名作出附議。