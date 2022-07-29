外匯基金上半年蝕1442億元　股市慘蝕817億元

香港金融管理局公布，外匯基金上半年錄得1,442億港元的投資虧損，其中債券投資虧損559億港元；香港股票投資虧損85億港元；其他股票投資虧損732億港元；非港元資產外匯估值下調128億港元；及其他投資收益62億港元。

金管局總裁余偉文表示，金融市場於上半年經歷嚴峻的挑戰，包括通脹持續加劇、主要央行收緊貨幣政策、地緣政治衝突以及全球經濟放緩，導致投資環境急劇轉差，環球債券和股票市場罕有地同時大幅下跌，彭博美國國債指數和標準普爾500指數亦分別錄得1973年和1970年以來的最差表現。

此外，美元兌主要貨幣大幅攀升，亦為外幣投資帶來匯兌損失。面對前所未見的不利市況，外匯基金的債券、股票和外幣投資在上半年均遭受損失，整體投資於半年間錄得歷來最大的虧損。不過，若以回報率計算，相對外匯基金的資產，虧損約佔3%，低於環球債券(-14%)及股票市場(-21%)，反映外匯基金穩健的長期資產配置及因應市場變化作出的防禦性部署，有助穩定中長期回報。

余偉文強調，外匯基金仍然會以「保本先行，長期增值」為投資原則，不會因短期收益的波動影響其長線投資方向。金管局將繼續多元化的投資策略，穩定外匯基金的投資回報，以達至長期的投資目標。