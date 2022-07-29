金管局：上半年存款總額上升0.4%

香港金融管理局今日(7月29日)發表的統計數字顯示，2022年6月份認可機構的存款總額上升0.3%。其中港元存款上升1.3%，外幣存款則下跌0.6%。2022年上半年，存款總額上升0.4%，港元存款上升2.3%。香港人民幣存款在6月份下跌4.2%，於6月底為8,150億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於6月份為8,359億元人民幣，而5月份為7,773億元人民幣。存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。

6月份貸款與墊款總額下跌0.2%，在2022年上半年則上升0.8%。其中在香港使用的貸款(包括貿易融資)在6月份微升0.1%，在香港境外使用的貸款則下跌0.9%。由於港元貸款的升幅高於港元存款的升幅，港元貸存比率由5月底的86.5%，上升至6月底的86.8%。

在香港使用的貸款(包括貿易融資)繼上季上升2.0%後，在2022年第2季按季微升0.1%。按經濟用途分析，對證券經紀以及批發及零售業的貸款上升，而對建造業、物業發展及投資的貸款則下跌。

6月份港元貨幣供應量M2及M3同時上升1.3%，與去年同期比較則均下跌2.8%。2021年6月底的大型新股認購活動為貨幣供應的按年增長帶來高基數影響。若撇除新股認購貸款所產生的存款，6月份港元貨幣供應量M2及M3按年均上升0.6%。6月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1上升0.3%，與去年同期比較則下跌3.5%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於6月份同時上升0.4%，與去年同期比較亦同時上升0.4%。若撇除新股認購貸款所產生的存款，貨幣供應量總額M2及M3按年皆上升2.2%。