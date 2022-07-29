十大屋苑成交按月再跌15%　交投量見逾2年半低

受大型新盤推售及美國加息等因素影響，7月份二手成交進一步下挫，中原指出，十大屋苑於本月截至29日錄125宗成交，較6月份147宗再跌15%，成交量創31個月，即逾2年半新低，期內7個屋苑成交量報跌，跌幅介乎8.3%至66.7%。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國加息力度大，兩度加息0.75厘，令不少買家暫緩入市決定。新界新盤低價夾擊下，大批購買力被搶走，二手睇樓量亦大減，加上近日金融市場波動，在缺乏睇樓客及投資客下，二手成交量萎縮。十大屋苑本周末睇樓量錄得418組預約，按周跌10.1%，創19周新低。

港島區三個主要屋苑成交量均按月下跌，該行楊文傑表示，其中鰂魚涌康怡花園7月僅錄2宗成交，較上月6宗下跌約66.7%，平均實用呎價約18,020元。美國宣布加息0.75厘，對未入市買家構成心理壓力，暫緩入市決定。該盤本周預約睇樓量錄得30組，較上周下跌40%，每呎實用叫價16,600元，按周跌約0.6%。

荔枝角美孚新邨交投表現則見理想，中原馮健平稱，該盤本月暫錄18宗成交，早已超越上月全月11宗成交量，平均實用呎價約12,637元。屋苑本周末睇樓量輕微回落至50組預約，業主叫價亦有回軟，每呎實用叫價最新報12,800元，望能吸引買家入市。

中原伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊本月僅錄17宗成交，較上月減少29%，市況冷清，成交主要集中在上半月，平均實用呎價按月下跌約7.4%。由於本月市場焦點落於一手，加上加息影響，本周末預約睇樓量錄約60組，較上星期下跌約14.3%。