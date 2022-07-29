中證監：推動境外上市備案制度實施

中國證監會周五召開年中監管工作會議暨巡視整改常態化長效化動員部署會議，強調「要鼓足幹勁、迎難而上」，全力抓好資本市場改革發展穩定各項工作，包括紮實推進股票發行註冊制改革、穩步推進資本市場制度型雙向開放。

在下半年7項重點工作之中，明確要做實全面實行股票發行註冊制的各項準備；以發行監管轉型為牽引，加快機構、上市公司等各條線監管轉型，提升整體監管效能。同時，深化公司債券註冊制改革。

至於推動境外上市備案制度落地實施，務求積極支持符合條件的企業境外上市；並抓好資本市場開放舉措落地，加快推進與境外市場互聯互通，進一步提升開放條件下監管能力。

為加快健全行政執法、民事賠償和刑事懲戒相互銜接的有機體系，推進證券糾紛特別代表人訴訟常態化，進一步提高違法違規成本。中證監、財政部聯合隨即發布《關於證券違法行為人財產優先用於承擔民事賠償責任有關事項的規定》，自公布日起實施。

《規定》共14條，主要包括申請主體、申請期限、申請材料、辦理流程等內容，明確了違法行為人所繳納的行政罰款用於承擔民事賠償責任的具體工作機制。以往行政處罰決定往往先於民事判決作出，一些行政處罰案件特別是在大額行政罰沒款案件中，違法行為人繳納罰款後，剩餘財產往往難以支付民事賠償款，導致民事賠償責任無法落實。新規率先將其在證券領域落地，對保護投資者合法權益具有重要的積極意義。