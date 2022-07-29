【暢錢良機】Yen價低位反彈近5%　每百日圓兌5.9港元

美國經濟陷入衰退，拖累美元周五(29日)繼續回落，美匯指數低見105.54，較本月中的廿年高位累挫逾3%，非美貨幣中以日圓兌每美元反彈力度最強，周五高見132.52水平，連升3日，較本月中的22年低位反彈逾4.5%，每百日圓兌港元見約5.9。

分析指出，是次日圓大幅反彈是因淡友平倉，以技術走勢而言，日圓兌每美元一舉升穿134.26的50天線水平，預示圓匯或上試130，而本月中創下的139.8低位或是今次跌浪的谷底。

事實上，日本今日公布的經濟數據也能反映市道靠穩，可支撐匯價。受惠內地放鬆封城措施，日本6月工廠產出增速創2013年2月以來最快，經季節調整後按月升8.9%，遠高於預期的3.7%。當局調查顯示，製造商料7月產出將繼續增長3.8%，8月再增6%。當地6月零售銷售按年升1.5%，雖然低於預期升2.9%，但已連漲4個月。

相比日圓，歐元兌美元彈力較弱，今曾見1.0254水平，較低位彈逾2%，主因歐元區經濟放緩碰上通脹升溫，意味當地已陷入滯脹。區內昨公布次季生產總值(GDP)雖按年升4%，但較首季增長5.4%減慢；7月消費物價指數(CPI)按年飆8.9%，較6月的8.6%再攀升兼創歷史新高，意味9月大幅加息的壓力猶在。歐洲央行副行長Luis de Guindos表示，通脹及匯率是引導央行貨幣政策決定的主要因素，當局希望不必使用新的救市工具，但若要用就不會猶豫。

另外，澳洲統計局同日公布，次季生產物價指數(PPI)按年升幅加快至5.6%，創2008年第四季以來新高，且連升6季，意味通脹短期內續高企。澳元今再度嘗試企穩在70美仙水平，兌美元高見70.31美仙，兌港元處於5.5水平。