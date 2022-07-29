低基數效應！港負資產6月底宗數按年增10倍…

香港金融管理局公布，2022年第2季末負資產住宅按揭貸款宗數55宗，較去年同期的5宗大增10倍，但較首季末的104宗則有所減少；而負資產住宅按揭貸款涉及金額3億元，較去年同期2,100萬元增加13倍，但按季則減少逾50%。

金管局補充，這些個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。負資產是指當物業價值跌至低於按揭貸款金額，即是就算供款人沽出物業，都不足以還清按揭貸款，就會出現資不抵債的情形。因銀行職員按揭成數可以高至100%，所以樓價「跌少少」都會造成負資產。

需要注意的是，數字僅涉及銀行提供並已知道為負資產的一按貸款，不包括涉及二按，而連同二按計算屬於負資產貸款的住宅按揭貸款。

根據差餉物業估價署公布數據，6月份私人住宅售價指數連跌兩個月，創2020年12月後新低，相信未來負資產宗數或會輕微上落。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，香港加息周期有可能於今季尾來臨，在樓價回調、息口上升及高成數按揭盛行的情況下，較容易出現負資產個案。

與樓按相關的1個月期港元拆息(HIBOR)中止11連升，周五微跌至1.33厘，以H+1.3厘的實際按息計算，仍高於普遍的封頂息2.5厘。繼富邦、星展及華僑永亨銀行之後，今市傳中信銀行上調封頂息0.25厘，該行以「大P」5.25厘計算，封頂息已由P-2.75厘改為P-2.5厘。不過，上調封頂息仍以中小行為主，按揭市佔不大，影響料微。

按息悄然上調，供樓人士負擔料增之際，按證公司執行董事兼總裁李令翔發表《匯思》，稱如果市民較為擔心長遠的利率風險，可考慮選用定息按揭計劃，惟目前浮息按揭利率短期內仍比定息按揭利率低。但置業人士若能把按揭利率鎖定一段時間，特別是在收支比較緊張的供樓初期，可使財務負擔更為穩定。

據金管局6月份數據，6月份新批出的按揭貸款額按月減少5.9%，至514億元。當中涉及二手市場交易所批出的貸款減少17.1%，涉及轉按交易所批出的貸款，則增加27.6%，至132億元。新批按揭貸款之中，用H按的比例達到97.9%。

另一方面，港元匯價再度觸及7.85的弱方兌換保證水平，金管局向銀行買入96.56億港元，以捍衞聯匯。金管局今次出手後，銀行體系結餘於下周二將降至1,555.02億港元。