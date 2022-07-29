價回2016年！西貢御花園排屋別墅連車位1400萬成交

樓價缺乏上升動力，個別屋苑樓價於近年更出現「零增長」，西貢御花園雙號屋排屋別墅以1,400萬元連車位成交，與2016年底購入價相同，原業主淨蝕使費離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21北山嚴智贇稱，北角豪廷峰2座高層A單位，實用面積約848方呎，三房連套房間隔，成交價約2,238萬元易手，呎價約26,392元，新買家為區外投資客。原業主於2012年10月以約1,154萬元購入單位，持貨10年帳面獲利1,084萬元，升值接近1倍。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角富雅花園金桃閣高層A室，實用面積約647方呎，兩房間隔，原叫價730萬元，減價82萬元，以648萬元成交，減幅約11.2%，呎價約15,176元。原業主於2011年1月以約330萬元入市，持貨11年帳面獲利318萬元，升值近1倍。

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九龍區

●中原袁顯岸表示，紅磡黃埔花園本月暫錄12宗成交，與上月全月交投量看齊，平均實用呎價約15,560元。屋苑5期1座低層F室，實用面積約680方呎，三房連套房間隔，享內園景，以1,000萬元成交，呎價約14,706元。原業主於1997年11月以630萬元買入上址，持貨近25年帳面獲利70萬元，升值約59%。

●利嘉閣莊雅琁稱，九龍灣德福花園Q座高層8室，實用面積約558方呎，兩房間隔，以698萬元沽出，呎價約12,509元。原業主在1982年以約26.8萬元一手購入單位，現轉手帳面獲利約671.2萬元，升值約25倍。

●世紀21富山劉倩彤表示，黃大仙居屋鳳禮苑B座高層8室，實用面積約407方呎，兩房間隔，減價27萬元或約6.8%，第二市場成交價368萬元，呎價約9,042元。原業主於1997年以99萬元購入單位，現升值逾2.7倍。

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新界區

●中原陳鴻霆表示，美國加息，二手市場觀望氣氛濃，馬鞍山區本月暫錄約51宗成交，對比上月同期錄約75宗明顯減少，其中海濤居4座中層G室，實用面積約414方呎，兩房間隔，放盤開價約725萬元，議價後以720萬元易手，呎價約17,391元。原業主於2014年以432萬元購入單位，持貨8年帳面獲利約288萬元，升值約66.7%。

●世紀21奇豐鄭達昌表示，馬鞍山海典灣3座高層A室，實用面積約705方呎，三房間隔，放盤半個月，原叫價1,250萬元，累減115萬元，以1,135萬元成交，呎價約16,099元。原業主於2010年8月以558萬購入單位，持貨12年帳面獲利577萬元，升值約1倍。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，西貢帝琴灣凱弦居8座高層H室，實用面積約1,104方呎，三房間隔，連車位叫價1,450萬元，放盤1星期減價30萬元，以1,420萬元出售，減幅約2.1%，呎價約12,862元。原業主於2006年11月以571萬元入市，現帳面獲利849萬元，升值約1.5倍。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢御花園雙號屋排屋別墅，實用面積約1,234方呎，三房連套房間隔，望園景，原叫價1,550萬元，減價150萬或近10%，終以1,400萬元連車位成交，呎價11,345元。原業主於2016年12月購入上址，當時作價亦為1,400萬元，持貨逾5年帳面平手離場，淨蝕使費。

●利嘉閣彭錦添指出，青衣灝景灣6座高層A室，實用面積約853方呎，三房連套房間隔，前臨青衣海濱公園，享無阻擋藍巴勒海峽景致，單位以1,540萬元易手，呎價約18,054元。原業主於2009年以約560萬元購入單位，持貨約13年帳面獲利約980萬元，升值約1.75倍。

●中原范偉康表示，東涌區本月錄33宗成交，相比上月24宗回升約38%，現時東涌區業主一般議價空間約7%至8%。其中東環6B座低層10室，實用面積約466方呎，兩房間隔，2021年7月連租約叫價710萬元，今年6月租客遷出，並於本月減價至688萬元，最終以668萬元沽出，呎價約14,335元。

●中原黃仕斌稱，將軍澳峻瀅7座低層F室，實用面積約738方呎，三房連套間隔，享園景，最初叫價935萬元，累減105萬元，以830萬成交，呎價約11,247元。原業主於2012年7月以544萬元購入單位，持貨10年帳面獲利286萬元，升值約53%。今年4月5座中層A室同面積單位做價為915萬元。

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