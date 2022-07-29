美股全線向上　雪佛龍績後升6%

美國聯儲局重視的通脹指標雖高過預期，惟道指周五(29日)早段仍升16點，至32,546點；標指升23點，至4,095點；以科技股為主的納指升121點，至12,283點。港股外圍方面，恒指夜期現報19,989點，跌105點，低水168點。

美國陷入「技術性衰退」之際，最新出爐的6月個人消費開支(PCE)物價指數按年升6.8%，符預期，創1982年1月後新高，按月計超預期地升1%，為1981年2月後最勁；聯儲局重視的通脹指標——核心PCE物價按年升4.8%，同樣高過預期。

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰認為，美國目前並未出現真正意義的衰退，因當前就業市場數據仍然穩健，惟不排除將出現「溫和衰退」，未來6至9個月經濟放緩的影響將逐步反映在就業市場中，考慮到經濟放緩及通脹可能回落等因素，聯儲局加息步伐將放緩，料9月將加息0.5厘，政策利率於今年底或明年首季見頂。

衰退風險近在咫尺，打擊民眾購買力。日用品巨頭寶潔(P&G)行政總裁莫勒表示，消費者正轉向購買較便宜的零售商自家品牌，勢頭初現惟意義深刻。截至6月底止第四財季收入按年增長3%至195.15億美元，純利按年增長5.02%至30.52億美元，每股盈利1.21美元，略低過預期；毛利率按年收窄3.67個百分點至44.64%。

不計併購等因素的內生收入增長按年增長7%，主因期內商品加價8%，抵銷中國封城和俄羅斯業務運作減少對銷量造成的1%衝擊，惟銷量減少亦反映消費者在通脹壓力下開始減少開支。

寶潔預期，現在的2023財政年度內生收入增長3至5%，為2019年以來最低，每股盈利指引「持平至增長4%」，而外匯、商品成本和運費上漲等負面因素將帶來達33億美元衝擊，股價周五早段曾跌5.25%。

油價暴漲下，雪佛龍截至6月底止上季純利按年大增2.77倍至116.22億美元，期內資本開支按年增加77.18%至31.84億美元；儘管該企提高今年回購指引至150億美元，財務總監布雷貝爾預期，資本開支明年勢加碼，以回應更高的需求，股價早段升6.17%。

同業埃克森美孚按年多賺2.8倍至178.5億美元，維持今年資本開支預算於210億至240億美元，股價早段升2.81%。