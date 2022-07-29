新盤低價開售推冧二手樓　元朗半新兩房跌穿500萬

二手樓價走勢持續回軟，市場接連湧現「破底價」成交。元朗尚悅事隔15個月樓價再次失守「5球」，屋苑兩房戶勁減90萬元，以490萬元沽出。

中原王勤學表示，屯門新盤低價推售，凍結大量購買力，元朗區二手交投淡靜，不少業主減價求售，其中上述單位為9座高層E室，實用面積約356方呎，原先開價580萬元，最終大幅減價約15.5%，以逾一年做價低位售出，呎價約13,764元。

匯璽累劈350萬成交

樓價下跌導致業主沽貨頻損手，中原黃家全稱，西南九龍匯璽1B座中層A室，實用面積約532方呎，海景套兩房間隔，去年底以1,600萬元放盤，累劈350萬元，以1,250萬元成交，呎價約23,496元。原業主於2017年以一約多伙形式，斥約2,153.35萬元購入上址及另一個一房戶，今年1月先以860萬元沽出一房單位，連同上述成交套現約2,110萬元，帳面虧蝕約43.35萬元。

市場錄多宗明賺實蝕個案，中原郭麗娟透露，茶果嶺麗港城18座低層A室，實用面積約748方呎，套三房間隔，以955萬元成交，呎價約12,767元，單位2018年1月至今僅升值7萬元或約0.7%。

中原曾嘉匯則指，大埔天鑽10座中層B室兩房戶，實用面積約579方呎，減價50萬元，以800萬元沽，呎價約13,817元。原業主持貨3年鬆綁轉售帳賺約31萬元，扣除使費料輕微損手。

事實上，樓價已展現跌勢，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數最新報179.53點，按周跌0.18%，已連跌兩周，並返回3月美國首次加息時的水平。而大型屋苑、中小型及大型單位樓價指數，亦按周錄約0.18至0.2%的跌幅。

二手交投同樣偏淡，中原指，本月截至29日十大屋苑錄125宗成交，較6月再跌15%，創逾兩年半單月低位。期內7個屋苑買賣報跌，跌幅介乎8.3至66.7%。