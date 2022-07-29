粉嶺北新盤入場費「二字頭」　今年首見

新界上車新盤爭相出籠。當市場熱捧的屯門項目準備明日展開首輪銷售之際，粉嶺北項目迅速於今日開價，以折實平均呎價約14,168元推出首批123伙，入場費僅「二字頭」更屬今年首見。

●粉嶺北ONE INNOVALE-Archway首批123伙 入場296.2萬

首批單位涵蓋開放式至三房間隔，實用面積209至609方呎。售價方面，提供最高7%折扣後，折實售價介乎296.2萬至864.71萬港元，折實呎價由13,106至15,512元。首批入場單位為A座3樓9室，實用面積226方呎，折實呎價約13,106元。項目將於明日向公眾開放示範單位，周日起正式收票。

●上環CAINE HILL加推21伙 下周二賣12伙

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，4號價單包括11伙一房及10伙開放式單位，實用面積由190至289方呎，扣除最高3%優惠後，折實售價約563萬至約970.6萬元，折實呎價27,465至34,846元。該盤同日上載全新銷售安排，下周二發售單位包括8伙一房戶及4伙開放式戶。資料顯示，項目位於堅道73號，全盤提供187伙，自去年12月起開售，迄今累售107伙，套現近8.2億元。

●屯門兆康NOVO LAND第1A期明日首輪發售336伙

明日發售會分為A組及B組兩輪時段揀樓，優先的A組買家須購入1伙指定三房單位或2至4伙指明單位，而B組買家可購入1至2伙單位。

●啟德THE HENLEY II全新連裝修一房示範單位曝光

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，上述為第1座12樓J室，實用面積414方呎，屬一房連衣帽間間隔，採現代時尚風格設計，層與層之間高度約3.31米。該單位設有隱藏的儲物電視特色牆，由客飯廳、牆身、開放式廚房以至浴室，都採用冷色調的建材或裝飾物料，營造色彩對比。

●沙頭角尚澄一房呎價9529元

●沙田名日．九肚山加推33伙

陳氏續稱，連續多日均有不少準買家預約參觀現樓單位，市場反應非常理想，有關銷售安排將於稍後公布。今批單位售價方面，扣除最高19%折扣後，折實售價介乎1,739.1萬至3,189.4萬元，折實呎價約16,516至25,972元。入場單位為1座3樓B室，實用面積1,053方呎。上述新一批單位折實平均呎價約19,795元。

●洪水橋#LYOS下周二賣28伙

●堅尼地城KENNEDY 38 將4伙兩房戶提價

●將軍澳藍塘傲終止交易個案

個別新盤出現交易告吹。帝國集團等合作發展的將軍澳藍塘傲，最新錄得1宗終止買賣合約個案，涉及的單位為第1座16樓A室，實用面積1,191方呎，四房間隔，原本於2019年7月以3,486.26萬元成交，當時呎價約29,272元，惟交易已於周五(29日)終止。資料顯示，當時業主採用1080優先入住付款計劃入市。按照計劃，除了臨時買賣合約後30日內共付樓價10%的訂金後，其餘90%樓價可於期後1080天內繳付。

●沙田大圍站柏傲莊III累錄219宗終止交易

據一手成交紀錄冊顯示，項目新近新增1宗個案，單日本月累計有10宗。新近錄得的個案包括1B座9樓C室，實用面積534方呎，兩房間隔，原本於去年6月以1,060.6萬元成交，當時呎價約19,861元，惟交易已於周五(29日)終止。