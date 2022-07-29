潤地為租戶提供租金減免　涉款最多25億元人幣

據計劃，租戶租賃的物業租金將在2022年內獲不超過六個月期間的減免，取決於物業的所在地點、當地政策、租戶所屬行業及租戶的情況。物業包括購物中心、寫字樓、體育中心以及其他商用物業。集團提供的租金減免總額介乎約22億至25億元人民幣(下同)(兩者均含增值稅)，佔公司截至2021年12月31日止年度的收益(經營收入)約1%。

另集團公布截至2022年6月30日止一個月業績，6月實現總合同銷售金額約396.9億元，總合同銷售建築面積約1,715,938平方米，分別按年增加2.5%及减少29.0%。期內權益合同銷售金額及權益合同銷售建築面積分別約296.3億元及1,255,585平方米，分別按年增加21.9%及减少19.8%。

今年上半年累計合同銷售金額約1,210.4億元，總合同銷售建築面積約5,871,680平方米，分别按年减少26.6%及39.0%。