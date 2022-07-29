潤地為租戶提供租金減免 涉款最多25億元人幣
2022年07月29日 22:06
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華潤置地(01109)公布，為維持長期友好的合作關係，在艱難時刻與租戶共克時艱，集團已採納一項租金減免計劃以幫助符合條件的租戶減輕經營困難及負擔。
據計劃，租戶租賃的物業租金將在2022年內獲不超過六個月期間的減免，取決於物業的所在地點、當地政策、租戶所屬行業及租戶的情況。物業包括購物中心、寫字樓、體育中心以及其他商用物業。集團提供的租金減免總額介乎約22億至25億元人民幣(下同)(兩者均含增值稅)，佔公司截至2021年12月31日止年度的收益(經營收入)約1%。
另集團公布截至2022年6月30日止一個月業績，6月實現總合同銷售金額約396.9億元，總合同銷售建築面積約1,715,938平方米，分別按年增加2.5%及减少29.0%。期內權益合同銷售金額及權益合同銷售建築面積分別約296.3億元及1,255,585平方米，分別按年增加21.9%及减少19.8%。
今年上半年累計合同銷售金額約1,210.4億元，總合同銷售建築面積約5,871,680平方米，分别按年减少26.6%及39.0%。