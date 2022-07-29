中國恒大稱未交樓項目逾9成復工　冀恢復有序經營

公司指，一直與其財務及法律顧問評估情況，以制定尊重所有利益相關者權利的解決方案，並旨在逐步恢復有序經營，釋放營運和資產價值。同時，一直與多位持有公司及其境外子公司景程(SceneryJourney Ltd.)發行的美元優先票據的債權人及有關顧問進行具建設性的溝通，促進制定境外債務重組方案。

此外，集團與債權人及有關顧問密切合作、定期溝通，正在對集團核心業務開展必要、有序的盡職調查工作，探討潛在可行的境外債務重組方案，盡職調查的資訊將作為制定境外債務重組方案的重要依據。由於集團的規模和複雜性以及本集團所處的行業現狀，盡職調查工作仍在推進中。

至於公司附屬中國恒大新能源汽車自主研發的新能源汽車恒馳5汽車，在今年年初首車正式下線，3月通過工信部第353批新產品公示，並獲得銷售資格，已於2022年7月6日正式開始預售，截至目前已累計收到預售訂單超過3.7萬台。