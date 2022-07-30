東方日報B1：外匯基金半年蝕1442億　史上最差

受全球通脹飆升，美國聯儲局大幅收緊貨幣政策等因素影響，上半年股債表現均不如理想。香港金融管理局公布，外匯基金上半年錄得1,442億港元的投資虧損，即約蝕3%，以半年計為史上最差表現。金管局總裁余偉文坦言，下半年投資環境料仍困難，經濟師亦相信，隨着港息預期9月上調，預期經濟環境繼續低迷，全年外匯基金表現難「翻身」。

外匯基金上半年「股債齊蝕」，港股及其他股票的投資分別虧損85億元及732億元；美國國債孳息率上升令債券價格下跌，拖累債券投資錄虧損559億元。美元持續強勢，令基金持有的外匯錄得匯兌損失，外匯估值帳貶128億元。今年首季，包括房地產投資在內的「其他投資類別」則有62億元斬獲，但按年少賺91.91%。至於港股投資方面，第二季錄得9億元收入，扭轉之前連蝕3季的頹勢。

金管局數據顯示，外匯基金過去3年仍錄6,899億元進帳。截至6月底，外匯基金總資產42,105億元，較2021年底減3,597億元，而其累計盈餘為6,079億元。

值得留意是，外匯基金表現會直接影響庫房收入，2022年外匯基金支付予財政儲備存款與港府基金及法定組織存款的息率為5.6%，上半年相關費用分別為204億元及106億元。

余偉文表示，面對前所未見的不利市況，外匯基金的債券、股票和外幣投資在上半年均告「損手」，整體投資錄得歷來最大的半年度虧損。不過，如以回報率計，外匯基金的3%資產虧損，仍遠低於環球債券慘跌14%及股票市場蒸發21%。展望下半年，余偉文認為投資環境將繼續充滿挑戰，資產市場仍大機會出現較大的波動，相信下半年投資環境仍然十分困難。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷解釋，上半年全球陷入加息陰霾，環球股市波動影響外匯基金投資；而息口上升伴隨債價下跌，因此債市的虧蝕僅屬帳面損失。展望下半年外匯基金表現，吳氏直言難「大翻身」，預期經濟環境繼續低迷，相信下半年外匯基金將以穩守策略為主，包括增持現金或短年期的債券，以及投資另類資產等保本的策略。

環球加息潮持續，吳氏亦預期港息在9月時將會隨美國加息而上調，屆時將對本港經濟復甦造成負面影響，並預計下半年樓價將出現3%的跌幅。同時，本港進出口數字未見好轉，3至6月的出口貨物更錄雙位數跌幅。在尚未恢復正常通關、消費者信心下降，如果內地再因應疫情而實施嚴格的防控措施，他預料，今年香港經濟有機會出現零增長。