美股道指收漲315點　納指全月升12%今年最強

美國聯儲局重視的通脹指標雖高過預期，但經濟衰退的憂慮可能促使該局在加息的決策上更為審慎，美股3大指數周五(29日)上漲。道指收報32,845點，升315點或0.97%；標指收報4,130點，升57點或1.42%；納指收報12,390點，升228點或1.88%。

總結7月份，道指、標指、納指分別累升6.73%、9.11%、12.35%。3大指數齊創今年以來最好的月度表現。

美國陷入「技術性衰退」之際，最新出爐的6月個人消費開支(PCE)物價指數按年升6.8%，符預期，創1982年1月後新高，按月計超預期地升1%，為1981年2月後最勁；聯儲局重視的通脹指標——核心PCE物價按年升4.8%，同樣高過預期。

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰認為，美國目前並未出現真正意義的衰退，因當前就業市場數據仍然穩健，惟不排除將出現「溫和衰退」，未來6至9個月經濟放緩的影響將逐步反映在就業市場中，考慮到經濟放緩及通脹可能回落等因素，聯儲局加息步伐將放緩，料9月將加息0.5厘，政策利率於今年底或明年首季見頂。

衰退風險近在咫尺，打擊民眾購買力。日用品巨頭寶潔(P&G)行政總裁莫勒表示，消費者正轉向購買較便宜的零售商自家品牌，勢頭初現惟意義深刻。截至6月底止第四財季收入按年增長3%至195.15億美元，純利按年增長5.02%至30.52億美元，每股盈利1.21美元，略低過預期。寶潔股價周五跌6.18%，收報138.91美元。

油價暴漲下，雪佛龍截至6月底止上季純利按年大增2.77倍至116.22億美元，期內資本開支按年增加77.18%至31.84億美元；儘管該企提高今年回購指引至150億美元，財務總監布雷貝爾預期，資本開支明年勢加碼，以回應更高的需求，股價全日急升8.93%，收報163.78美元。

同業埃克森美孚按年多賺2.8倍至178.5億美元，維持今年資本開支預算於210億至240億美元，股價全日升4.6%，收報96.93美元。