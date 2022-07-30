裁員潮席捲科技界　亞馬遜第二季炒近10萬人

面對經濟困境，科技業裁員消息不絕。外媒報道，亞馬遜在最近財報中披露，第二季裁員近10萬人，約佔6%人手，為該公司迄今單季最大裁員規模。

如同亞馬遜的行徑，微軟、Netflix和Shopify近期均披露裁員消息，一些科技巨擘則已放緩招聘。

亞馬遜在財報中披露，第二季末擁有152.3萬名全職和兼職員工，不包括派遣人員或臨時工，少過第一季末的員工數目162.2萬人，但仍較去年同期增加14%。

目前尚不清楚亞馬遜如何完成這波近10萬人的裁員行動，財務總監Brian Olsasvky表示，員工數目減少是靠調整招聘水平和正常流失實現的。Olsavsky表示，第一季招聘人數激增，部分是針對新冠疫情出現變種病毒Omicron所作的回應。他指，針對第一季因應Omicron病毒而大舉招聘這件事，他們很透明，幸運的是，Omicron引起的疫情消退，但他們則面對人力過剩的情況。

裁員消息或早見端倪，亞馬遜公布第一季業績時就提過，公司在人員配置和設施方面均已過度擴張。

亞馬遜向來是創造就業的大本營，自新冠疫情爆發前的2019年底起，至2022年3月高峰，亞馬遜增加約80萬人就業，人力約翻升一倍。