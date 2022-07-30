1周10大驚奇︰美國經濟陷衰退　慘過金融海嘯

作為全球最大經濟體的美國，因為國內生產總值(GDP)連續兩季收縮，符合了「技術性衰退」定義。美國財長耶倫、聯儲局主席鮑威爾等人卻始終不願承認經濟衰退中，更試圖用尚且穩健的就業數據強行「證明」經濟仍然向好，真的是「信不信由你」...

【1、末日博士︰美國經濟差過70年代 輕微衰退只是妄想】

有「末日博士」稱號的紐約大學經濟學家魯比尼(Nouriel Roubini)表示，隨着利率上升和經濟受到高額債務負擔的影響，美國正面臨深度衰退。他又稱，那些預計經濟會出現輕微衰退的人實屬「妄想」。

他說︰「我們將面臨嚴重的經濟衰退，以及嚴重的債務和金融危機的原因有很多；認為今次將是輕微衰退的想法完全是妄想。」

魯比尼認為，導致經濟深度衰退的原因之一，是疫情之後的債務比率飆升至歷史新高，特別是某些發達經濟體及個別行業的負擔繼續增加。

他指出，與1970年代不同，當時儘管增長停滯和通脹結合，進入所謂的「滯脹」階段，但債務比率仍然很低。不過，自2008年金融危機以來，美國的債務激增，隨後由於信貸緊縮和需求衝擊導致低通脹。

魯比尼說︰「這一次，我們面臨着滯脹的負總供給衝擊和處於歷史高位的債務比率。」在之前的經濟衰退中，美國實施了大規模的貨幣和財政寬鬆政策。雖然今次也是因為收緊貨幣政策而陷入衰退，但「我們已沒有推行更多財政措施的空間」。

他直言︰「今次衰退可能比70年代和全球金融危機後更糟。」

【2、美國大幅加息或步向衰退 拉丁美洲「失去的十年」恐重演？】

巴西聖保羅州立大學政治經濟學教授Marcos Cordeiro Pires指出，由於國際形勢變化、新冠疫情蔓延、俄烏衝突未見和緩、美國對中國發起單邊制裁、大宗商品價格上揚、通脹問題加劇，全球供應鏈斷鏈等影響下，世界經濟不穩定性加劇。

他指，美國加息影響全球，隨着借貸成本上升，令美元升值及國際金融流動性降低；或可能引致美國經濟步向衰退，並出現影響全球的不良影響，而拉丁美洲將首當其衝。Pires指，拉丁美洲的收入、發債主要仰賴外部資本流動，出口方面亦為農產品、礦產及能源為主。

回顧歷史，1970年代爆發的第二次石油危機後，聯儲局實施超預期的加息政策，令有效聯邦基金利率從1979年8月的10.94厘，大幅飆升至1981年6月的19.1厘。當時美國經濟步入衰退，美元大幅升值，美元亦結束自1971年的固定匯率制度以來的持續性下滑走勢。

美國利率突然上漲，導致拉美國家1980年代持續性的債務危機，被稱為「拉丁美洲失去的十年」。美國經濟衰退，使拉美國家對美出口下降，財政收入減少，無法承受高額利率及償還巨額債務。墨西哥及巴西亦先後在1982年的8月及11月宣布暫停還債。

Pires認為，現在國際局勢與1980年代有許多的不同，但回顧歷史，拉美國家應思考加何避免重演拉丁美洲「失去的十年」

【3、歐洲經濟火車頭出事！專家：德國下半年GDP停滯已算成功】

作為歐洲經濟「火車頭」的德國同樣陷入困境，俄烏戰爭、疫情，加上供應鏈中斷，令德國處於經濟衰退邊緣，第二季GDP停滯不前，而Hauck Aufhaeuser Lampe的首席經濟學家Alexander Krueger更稱，如果德國下半年GDP維持不動，已算是成功。

Alexander Krueger續指，「德國經濟已經連續三季委靡不振，仍然沒有由疫情影響下走出，經濟不見復甦。」

德國聯邦統計局表示，次季調整後GDP總值保持不變，然而，首季的經濟表現比最初報告的要好，統計局將該季的增長率從0.2%上調至0.8%。

統計局指出，「雖然家庭和政府支出有助支撐德國次季經濟，但阻礙全球經濟復甦的因素還包含疫情、供應鏈中斷及俄烏戰爭，阻礙德國經濟增長。」

【4、前英倫銀行行長︰經濟軟着陸要靠運氣】

歐美等西方經濟體通脹高企，迫使央行不得不大手加息。前任英倫銀行行長金默文(Mervyn King)直言，目前央行最大挑戰是在貨幣政策上追落後，大手加息以平抑物價。他認為，若加息步伐過慢將為經濟帶來更大的損害；至於經濟要能否實現「軟着陸」只能夠「聽天由命」。

回看2020年疫情來襲時，由於當時經濟受到重大衝擊，金默文認為，主流央行透過貨幣政策救市也無可厚非。然而，這些央行之後卻犯下了錯，由於疫情導致生產中斷及消費減少，令供應及需求同步下跌，大舉增發貨幣後導致「太多的貨幣追求太少的商品」，從而引發通脹飆升，這種極端情況在美國尤為嚴重。

他續指，當2021年經濟反彈引發物價升溫時，央行以為當時只是商業周期；加上俄烏戰爭爆發，能源及食品價格急升，令通脹進一步惡化。他認為，現在央行唯一能做的就是繼續加息，因為當前的政策利率不足以讓接近雙位數的通脹回落。

不過，作為曾經掌舵英國央行的資深財金界老手，他認為通脹失控不能把簡單地把責任歸咎於央行官員，更多是由於央行所相信的經濟理論存在缺陷。他解釋稱，根據央行所採用的經濟模型，實際通脹是由通脹預期所驅動，而通脹預期則是由央行所訂立的通脹目標所驅動。正因如此，當通脹超出央行目標時，通脹預期往往亦會失控。

在他看來，央行加息步伐愈快，經濟更快回落，對經濟的負面影響也會更少。他引述上世紀70年代德國及瑞士央行的例子，當時這兩個國家都是靠着快速加息，令經濟更快走出困境。

而對於當前歐美的經濟情況，他坦言若加息太慢，則可能會在經濟衰退的情況下仍然要加息，變相再打擊經濟。在他看來，目前歐美要實現經濟「軟着陸」並非完全不可能，但要運氣的幫助。假如俄烏衝突解決，能源及食品價格回落，則通脹得以緩解，讓央行能夠重拾公信力。

【5、IMF警告亞洲債務風險令人擔憂 最大風險國家包括...】

國際貨幣基金組織(IMF)亞太部門主管Krishna Srinivasan接受外媒訪問時表示，亞洲各地通脹及金融狀況收緊，導致債務水平上升，情況令人擔憂，區內債務已從疫情前的25%上升到38%。

他指，面臨風險的國家包括老撾、蒙古、馬爾代夫及巴布亞新畿內亞，而斯里蘭卡亦已在拖欠債務。

Srinivasan表示，亞洲經濟的增長在今明兩年受到顯著影響，預計將分別放緩至4.2%及4.5%，認為通脹是今年一個相當大的風險。

【6、加息正推冧全球樓市 南韓首爾住宅跌價26個月最大】

環球加息潮開始拖冧樓市了！外媒報道，南韓首爾住宅價格創下了兩年多以來最大跌幅，成交量暴跌逾70%，租金亦出現了3年多以來首次下滑。悲觀的是隨着加息不斷推高借貸成本，南韓房地產債務將面臨重大違約風險。

數據顯示，當地住宅價格在上周創下26個月以來最大跌幅，6月成交量按年下降73%。截至6月27日，首爾整體樓價較年初下降了0.19%，而在過去5年，首爾樓價上漲了一倍多。糟糕的是，當地租金價格也在跌，首爾住宅平均租金價格從6月的6.7792億韓圜，降到7月6.7788億韓圜，為39個月以來首次按月下降。

【7、經濟學家：新屋需求續低迷 美國樓價恐暴跌】

隨着新屋需求暴跌，預期美國樓價跌勢將再進一步擴大。外媒引述萬神殿宏觀經濟首席經濟學家Ian Shepherdson撰寫報告指出，單一家庭房屋價格被高估了15至20%，未來幾個月的情況將非常艱難。

聯儲局再加息0.75厘，萬神殿宏觀經濟預測，經過季節性調整的5月住宅價格按月跌0.4%；6月會再跌1.8%。

Ian Shepherdson指出，市場正適應一個新的事實，房屋銷量愈來愈少，但庫存卻還有很多，因此價格勢必會向下調整，很可能會是相當大的幅度。他續稱，新屋銷售數據「緊跟着」樓按申請數量，這亦清楚顯示需求正在下降。

美商務部剛公布6月新屋銷售僅59萬戶，按月下跌8.1%，並少過市場預期的65.9萬戶。相比2020年8月，當時新屋銷售突破100萬戶，即兩年後大減4成。

儘管標普CoreLogic Case-Shiller美國樓價指數顯示，5月美國樓價按月升1%。Ian Shepherdson仍呼籲客戶「無視」該數據，因為該報告是以3個月均價去做計算，並未考慮到美國樓市迅速變化。

【8、標普：內地樓市慘過08年金融海嘯 房企業績料跌逾30%】

據標普全球評級最新估計，愈來愈多中國買樓人士停止繳納房貸，抱怨陷入財務問題的房地產開發商延遲完工及交樓，導致今年中國房地產業績跌幅將逾30%以上，遠超2008年的金融海嘯時期。

外媒稱，內地樓花普遍行情好，令房地產開發商長期過度依賴舉債，惟過去2年，隨着中國政府開始打壓，房企難以獲得融資，也令拒絕支付貸款的買家迅速增加，目前民眾對中國樓市的信心愈來愈低，樓市榮景難以復甦。

標普全球評級主管Esther Liu表示，業績下降，更多地產商或會陷入財務困境，若情形未見改善，可能牽連無辜，讓整個中國樓市一起下行。另外，買家最終若沒得到他們的房子，也將引起新一波動盪。

【9、瑞銀料內房產業進一步動盪 部分民營恐將破產】

瑞銀中國內地和香港房地產研究主管John Lam接受外媒訪問，預測中國房地產業未來將進一步動盪，隨着行業重組繼續，部分民營地產開發商可能破產。

Lam表示，內地政府政策至今未能解決準買家缺乏信心的根本性問題，一連串開發商違約、買樓需求低迷等搞亂了地產行業，相信政府將拯救地產業，而不是地產商。而行業重新洗牌，意味着地產國企將能夠獲得更大的市場佔有率，因為它們的資產負債表更健康，同時亦被視為更安全的押注對象。

【10、羅奇︰全球化趨勢逆轉 中國損失最大】

著名經濟學家、曾任摩根士丹利亞洲區主席的羅奇(Stephen Roach)警告，隨着全世界受到氣候變化、新冠疫情和俄烏戰爭的困擾，加上日益加劇的社會不平等導致的政治緊張局勢，當前全球化已經變得「支離破碎」，而中國或因此而蒙受最最大損失。

羅奇坦言，全球化趨勢現時正逆轉。與疫情相關的供應鏈中斷持續、中美貿易戰的壓力，以及地緣戰略聯盟的強化，都加劇了全球貿易增長的放緩。作為現代全球化的最大受益者的中國所受的影響最大。

他引述數據指，在中國2001年加入世界貿易組織之前的10年，中國出口平均僅佔世界出口總額的2%；到2008年，這一份額增長了近4倍，達到7.5%。

就在全球貿易周期大幅回升之際，中國完美地把握了其加入世貿組織的時機。雖然之後發生的金融海嘯對中國的出口勢頭造成了短暫的影響，但中斷僅僅是短暫。到2021年，中國出口已飆升至世界出口的12.7%，遠高於2008年前的峰值。

然而，當全球貿易整體增速放緩，中國亦承受愈來愈大的壓力。

中美貿易戰正是其中一例，在中國加入世貿組織後出口帶動增長的第一階段，美國一直是中國最大的外部需求引擎。不過今非昔比，2020年新冠疫情於歐美大爆發後，美國對中國商品和服務的進口比2018年的峰值水平下降了19%。儘管在美國經濟在疫情後迅速反彈，但2021年美國從中國的進口仍比2018年的峰值低5%。

此外，日益加劇的地緣戰略緊張局勢是去全球化的不確定因素，對中國的影響尤甚。中國購買俄羅斯能源產品的做法，為俄羅斯經濟提供了主要支持來源，從而抵銷了前所未有的西方制裁的影響，但這也增加了中國遭西方針對的風險。