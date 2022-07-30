方星海：私募證券基金宜開發更多產品吸居民儲蓄

內媒報道，中國證監會副主席方星海在「2022青島·中國財富論壇」上表示，隨着註冊制全面推進和併購重組審核機制優化，股權創投基金通過IPO和併購重組等渠道退出日趨活躍。完善「反向掛鈎」政策，在減持方面給予投早投長的股權創投基金更多支持。同時，股權創投基金份額轉讓、股權創投基金實物分配股票等試點創新，以及規模日益增長的S基金，都使股權創投基金退出方式更加豐富多元。同時將加強資本市場國際合作，確保境外上市退出渠道暢通。

他提到，私募證券基金要充分利用日益豐富的期貨、期權產品，開發更多符合不同投資者需求的基金產品，把更多的居民儲蓄吸引到證券市場，為市場穩定發展做出貢獻。要以服務實體經濟發展和科技創新為出發點，助推供給側結構性改革與創新增長。積極主動承擔服務實體經濟、增加國民財富、驅動科技創新、促進經濟轉型的職責使命，平衡好投資的社會價值和經濟價值。

此外，他指私募基金行業在快速發展的過程中累積了一些問題和風險。一是行業准入門檻低，機構質量參差不齊，「多而不精」、「大而不強」，市場化頭部機構數量偏少，專業化運作水平仍有待提高。分機構合規風控意識不強，欠缺規範化運作水平，一些影響較大的風險個案，嚴重影響行業形象；二是受多重因素疊加影響，當前股權創投基金長期資金來源不足，資金募集出現暫時性困難；三是「投早投小投科技」效果雖逐步顯現，但與境外成熟市場相比，「投早投小」能力仍有不足。頭部機構的投研能力取得長足進步，但其他大部分機構的投研能力還有待提升。