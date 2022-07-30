致富智庫：又係輸多贏少？「股神」軍師同你分享4大投資心得...

美國6月消費物價指數(CPI)按年升9.1%，續創逾40年新高，目前通脹及美國聯儲局激進的加息政策，是全球許多投資者最關心的問題。作為「股神」巴菲特的「幕後智囊」芒格近日接受訪問時再論通脹。他稱，「我已經年過98歲。在我漫長的一生中，已經歷了很多輪通脹，我從不為之氣餒，我打算渡過它...並沒有阻止我的投資行為」。

不過，芒格承認，隨着聯儲局提高利率，冀壓制通脹，將對資產價格產生重大影響，所有投資者都應做好準備，因為股市總是有升有跌。

事實上，他以近100年的人生智慧及逾70年的投資經驗，見識過不同的市場環境，最近就做了人生第4項投資，將個人部分財富委託了澳洲一間投資公司Stonehouse。此前，他最廣為人知的3個個人投資項目只有Costco、與李祿合作的對沖基金喜馬拉雅資本(Himalaya Capital)及巴菲特投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway)。

芒格曾經講過，錢對他非常重要，因為有錢才有自由。他將錢作為一種手段，以幫助他去做很多事情。誠然，在投資路上，芒格的投資戰績彪炳，絕對是一個市場公認的成功投資者，以下4大投資心得，大家不妨從中找出致勝法則。

【1、關注公司質量】

芒格在公開演說時曾經說過，從長遠看，一隻股票很難獲得比他所獲得的基礎業務更好的回報。如果一家企業在20或30年內，從資本中賺取18%的收益，即使你付出了看起來很昂貴的價格，回報或很好。相反，如果企業在40年內賺取6%資本，而你持有40年，你的回報與6%的回報並無太大分別，即使你最初以很大的折扣去購買。

當中蘋果公司(Apple Inc.)很好地體現這點，這間科技巨頭很少以便宜的價錢進行交易，但多年來卻給投資者帶來不俗回報，這很大程度上歸功於其令人印象深刻的投資資本回報率(ROIC)，逾10年一直徘徊在20%左右。

股價固然很重要，但需在其他績效指標(如ROIC)的背景下分析，價格昂貴的高投資回報率股票，或許會好過便宜的低投資回報率股票，換句話說，便宜的價格並不等於是好的投資。

【2、忌過度多元化】

對於大部分投資者來說，分散投資可有效減低風險。不過，亦有言論認為，過度多元化亦存在危機，因為同時間管理太多股票，慢慢你會發現愈來愈難追蹤，最終獲得的回報或者未如理想。

芒格另一個名言正正是「過度多元化的想法是瘋狂」。他認為，過度多元化是有成本，且會難以了解每一間公司。他建議，如果真的有需要持有大量數目的股票，更好的方法是買入指數基金。

【3、避免愚蠢的錯】

芒格認為，股市是少數幾個可以通過在很長一段時間內做出平均、冷靜的決策，令你成功取得高於平均水平的回報。芒格更加深明，成功的投資與避免愚蠢的錯誤有關，你不必是天才，只需避免錯誤，尤其於熊市時。

無可否認，在股海日常交易中，最常犯的錯誤，可能是低沽高買、試圖估底，又或在沒有做好功課下貿貿然炒股。

【4、重視微觀】

從上面的敍述，已可窺見芒格的投資理念是摒棄短期的經濟波動，並瞄準個別優質的企業而長期持有。

他説過不太關注宏觀經濟趨勢，並指「就像天氣一樣，我會忽略短期的天氣，並盡可能使用所擁有的任何資本進行投資，並在結果下跌時，接受結果；我所做的只是抓住一切機會，希望有所收穫」。

事實上，芒格曾多次指出，巨大的宏觀經濟預測是他從未賺過錢的東西，巴菲特也沒有。