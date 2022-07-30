美收緊對華晶片設備出口限制　台積電等企業或受牽連

外媒報道，美國兩家半導體設備製造商表示，拜登政府正悄悄強化美國半導體防線，正在收緊對中國獲取晶片製造設備的限制，可見其加緊遏制內地的決心。

半導體設備製造商Lam Research行政總裁Tim Archer表示，目前限制已擴大至用於製造14納米以下晶片的設備。而且，限制範圍可能不僅限於中芯國際，還可能包括其他在中國營運的代工晶片廠，如台積電旗下公司。Archer指，他們最近接到通知，針對中國晶圓廠的技術出口限制擴大至14納米以下。他又表示，據他們所知，新規針對的是代工廠，而不包括存儲晶片。

在晶片製造方面，納米數愈低，技術愈先進。從10納米擴大至14納米意味更多半導體設備會被納入。

美國商務部在聲明中表示，正在收緊針對中國的政策。該機構表示，拜登政府的重點是削弱中國製造先進半導體的努力，以應對美國面臨的重大國家安全風險。

據知情人士指，在過去兩周左右，所有美國設備製造商都收到商務部信件，通知他們不要向中國供應用於14納米或以下晶片製造的設備。他們表示，拜登政府試圖看來對中國態度強硬，但鑑於商務部已拒絕許多14納米的許可，因此這一變化幾乎不會影響企業財務狀況。

另一半導體設備製造商KLA行政總裁Rick Wallace周四(28日)證實，其公司已收到美國政府通知，通知其向中國出口用於14納米以下晶片設備的許可要求出現調整。Wallace表示，這對KLA的業務沒有重大影響。

外媒之前報道，美國正在促請夥伴們如荷蘭和日本，禁止半導體光刻機龍頭ASML和相機品牌Nikon向中國出售生產全球大量晶片所需的主流技術。

新規可能會影響中芯國際、台積電以及任何其他有意在中國建設先進晶片產能的公司，以及應用材料公司、ASML和東京電子等向這個全球最大的半導體市場進行銷售的設備製造商。

台積電、東京電子和中芯國際沒有置評。ASML的發言人則表示，該公司尚未收到有關潛在新規的通知。尼康的發言人表示，其對中國的出貨不受影響。