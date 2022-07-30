悲情國家！曾經破產9次的阿根廷為何不能吸取教訓？

馬克思(Karl Marx)曾言︰「歷史總是在重複自己，第一次是悲劇，再一次就變成了鬧劇。」然而，作為南美洲第二大經濟體的阿根廷卻過去百年經歷一次又一次的債務危機，債務違約、破產乃是家常便飯。

隨着美國及歐洲踏入加息周期，許多新興市場正面臨債務危機，作為破產常客的阿根廷亦不甘示弱，又再次走到債務違約的邊緣。而該國對上一次債務約，才剛剛發生在2020年。

倫敦政治經濟學院公共政策學院院長、曾擔任智利財長的Andrés Velasco認為，阿根廷走到這一步，就像它在上個世紀多次陷入經濟困境一樣。首先，政客們承諾增加支出，但不願意為此增稅。然後政府不斷發債，直到市場停止向政府借貸。然後中央銀行瘋狂印錢應付政府赤字及為償還債務提供資金，直到公民拒絕持有披索貨幣。隨之而來的是貨幣擠兌。

此前，農產品價格下跌(阿根廷是農業出口大國)往往會激發阿根廷的債務危機。然而，在2022年，儘管大宗商品價格直到最近仍處於高位，但主要是由於俄羅斯對烏克蘭的戰爭，阿根廷陷入了困境。

過去，阿根廷主要從國外借款，一旦海外投資者停止放貸，就會出現金融緊縮。這一次——在第二個新的變化——外國已不願意貸款，所以債務集中在國內。直到最近，阿根廷財政部還在發行所需的債券，但當地市場也已經陷困，因此中央銀行通過印鈔來為愈來愈高的財政赤字融資，引發了惡性通脹。

Velasco表示，眾所周知阿根廷的經濟困局，主要是財政問題。2022年財政預算赤字佔國內生產總值(GDP)的3.5%，這一財政缺口超過了與國際貨幣基金組織(IMF)協定的2.5%承諾目標，對於一個無法進入國際資本市場和迅速失去國內儲蓄的政府來說，赤字佔GDP的3.5%是不可持續的。

近一個世紀以來，阿根廷人民經歷了反復惡性通脹。他們目睹了至少9次外部主權債務違約(第一次發生在1827年，最近一次發生在2020年)。他們經歷過各種形式和規模的銀行擠兌和貨幣擠兌。然而，他們繼續選舉那些提出巨額財政赤字措施，並通過印錢資助政府開支的政客。