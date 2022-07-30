瑞士百達財管︰面對衰退風險　聯儲局已開始讓步

瑞士百達財富管理資深美國經濟學家柯冬銘(Thomas Costerg)表示，美國聯儲局早前於議息會議上宣布加息0.75厘，與6月份的加息規模相約，但「說法」截然不同，而且更為謹慎。換言之，儘管當局仍然關注通脹高企，但面對經濟衰退風險，首次讓步已經浮現。

與此對應的是，聯儲局不再為下次9月議息會議提供一貫清晰的前瞻指引，同時暗示加息步伐或將放慢；官方論調閃爍其辭，而根據聯儲局主席鮑威爾的說法，往後的議息會議每次將是「個別會議，個別討論」，可謂摸稜兩可。

柯冬銘認為，。目前聯儲局仍然拒絕「衰退」一詞，而是強調仍然向的勞動力市場，惟願意考慮經濟減速，或是當局踏出的第一步。

無論如何，聯儲局在是次會議多少也展示了其一貫作風，尤其對衰退風險及財政緊縮過快提高警覺。同時值得注意的是，鮑威爾在新聞發布會轉移焦點，討論核心通脹而非總體通脹，反而早前6月的會議並無提及核心通脹率。兩者差異是，相比核心通脹通常比總體通脹較低，與全球與大宗商品價格關聯亦較少。

面對當前地緣政治及油氣供應緊張的大環境，市場人士均對當局為了軟著陸或可能採取慌亂的措施而格外恐慌。那些關心核心通脹多過總體通脹的經濟學家的聲勢似乎比6月發布會更大。

至於9月的議息會議，如果訊號指向利率下行並從加息0.75厘變成0.5厘，考慮經濟資料即將惡化的情況，認為即使加息幅度只有25個基點的差距，亦會帶來頗深影響。