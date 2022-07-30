AMD市值超越英特爾　電腦CPU霸主換位？

美國兩大電腦處理器(CPU)晶片商超微半導體(AMD)與英特爾(Intel)，過去多年來一直互相競爭，惟英特爾始終有着較高的市佔率、公司市值亦一直高過AMD。然而，這種局面已經出現變化，AMD股價於周五漲逾3%，市值達到1530億美元，已超越了英特爾。

英特爾在公布業績後，周五股價暴跌近9%，該公司不單未能達到盈利預期，連業績展望也讓投資者大為失望。AMD的崛起，標誌着CPU和服務器晶片市場的競爭更加激烈，而投資者明顯更看好AMD未來能打敗英特爾。

同時，市值的變化亦反映了AMD作為無廠半導體公司(Fabless)，專注設計而外判生產的營運模式獲市場看好；而英特爾一直堅持從設計、晶圓生產、到封裝測試都親自包辦的「整合元件模式(IDM)」，似乎被當成笑話。

近年來，AMD晶片在性能方面大幅改善，得益於其借助代工廠台積電的先進製程技術。相反，英特爾雖然堅持自家生產，但因為技術研發進展極為緩慢，每次技術升級都只是小修小補，遭用家揶揄為「擠牙膏」，許多消費者亦因此而改用AMD產品。迫於無奈，英特爾最終要推行所謂的「IDM2.0」，把部分產品交由台積電代工，變相認輸。