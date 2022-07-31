鄺紫珊：不妨持續布局天然資源型基金

俄烏戰爭已持續了5個多月，加劇原材料供需失衡，其中以能源缺口最為緊張，也促使原本依賴俄羅斯供應的國家，銳意發展各種類型的新能源取代傳統發電，同時加速對新能源相關產業的發展契機。

新能源車發展已是大勢所趨，基本金屬及電池類相關的材料，如鎳與碳酸鋰的價格等很大機會朝上升趨勢，預期資源類股份未來中長線都有利好的表現。自俄烏開戰以來，歐洲與美國也相繼對俄羅斯進行經濟制裁，俄羅斯也透過減少天然氣供氣量向歐洲多國提出反制裁。

這段時間俄羅斯海底天然氣管線「北溪一號」也曾延長停供，及後雖曾恢復供氣，但之後又臨時稱因技術性問題再度減少供應量。今次俄烏事件充分暴露歐洲各國對俄羅斯的高度依賴，歐盟為擺脫對俄羅斯天然資源的依靠，已提出計劃減少三分之二從俄羅斯進口的天然氣，也計劃於2030年能夠完全減低對俄羅斯的依賴。

另一方面，原材料價格上升，促使企業將成本轉嫁，讓下游商品價格隨之上升，甚至是高居不下，使之加劇通脹惡性循環；而極端天氣引發新能源的需求，讓市場更注視相關題材的產業。不少投資者都積極尋找資產，除了需應對通脹環境，也希望具可持續發展趨勢而又不受全球經濟波動影響的投資標的。

天然資源屬於中長線的投資，建議投資者考慮以定時定額的方式參與，或趁低位時布局，以中長線的角度持續布局相關的投資或天然資源型基金。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊