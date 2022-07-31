郭家耀：內銀股存風險　上升空間有限

中國銀保監會日前於公布，商業銀行上半年淨利潤按年增4.8%至1.43萬億元人民幣(下同)，升幅較去年同期低6.3個百分點。截至6月底，內地商業銀行不良貸款餘額2.95萬億元，較去年底多1,069億元，而不良貸款率為1.67%，期內跌0.06個百分點。上半年銀行業金融機構處置不良資產1.41萬億元，按年多處置2,197億元。

第二季度末，商業銀行貸款損失準備餘額6.02萬億元，撥備覆蓋率203.8%，商業銀行資本充足率14.87%。銀保監官員表示，內地經濟面臨需求收縮、供給不足、預期轉弱的三重壓力，加上外圍宏觀環境愈趨複雜，經濟下行壓力逐步反射到金融領域，銀行不良貸款反彈壓力加大，對中小銀行影響較大。內地房地產市場下行壓力持續，儘管市場相信不會構成金融系統性風險，但資產質量受壓仍然持續，困擾內銀的前景。

加上經濟因疫情、房地產低迷及環球不明朗因素等影響而放緩，銀行的貸款資產風險正在上升，尤其是涉及內房的資產風險較為高。內房爛尾樓問題持續發酵，內銀借錢給房企，房企賣不出樓、還不到債，直接影響內銀收入。加上個別內房的債務危機仍未明朗，拖累內房銷售，減少內銀利息收入及增加壞帳風險。內房行業一日未走出陰霾，內銀跟內房關係密切，亦會影響市場對投資內銀股的信心。因此，過去一年內銀股是表現較差的一個板塊。

另一方面，早前中國銀保監會發文，加強商業銀行互聯網貸款業務監管，要求商業銀行提高互聯網貸款風險管控能力，嚴格落實金融管理部門對徵信、支付和反洗錢等方面的要求，防範貸款管理「空心化」；商業銀行應將消費者權益保護嵌入到業務全流程，向借款人如實充分披露貸款主體、實際年利率等。此外，加強對合作機構營銷宣傳行為的合規管理，並在合作協議中明確約定相關禁止性行為。

內地加強監管互聯網金融，無疑是肯定了互聯網金融在金融市場上的重要地位，希望藉此打破傳統內銀業的壟斷地位。相信經過適當的規範後，互聯網金融中長遠發展將會更加健康，屆時仍有力挑戰傳統內銀業的地位。

整體而言，雖然內銀估值已跌至相當低水平，加上息率吸引，會有助減輕股價下調壓力，但始終資產質素風險未除，預料股價上升空間不多。

安里資產管理董事總經理CFA郭家耀

(筆者為證監會持牌人仕，本人沒持有上述股份)