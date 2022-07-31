曜熊理財：亞洲債劵吸引力下降

美國聯儲局宣布加息75點子，重申高度關注通脹風險，正在迅速採取行動以降低通脹。美國現時利率水平為2.25%至2.5%。對美國經濟構成最大風險的是通脹，因為高物價對消費者和企業信心造成了壓力，最終年底利率將處於3.25%至3.5%。

市場目前焦點轉為聯儲局在某個時間點可能放慢加息，但尚未決定何時開始放慢加息步伐。是否再進行一次超常規的大幅加息將取決於經濟數據。

美國加息令到亞洲央行加快緊縮步伐的壓力，否則會面臨進一步資金外流及貨幣貶值的風險。分析顯示，整個東南亞地區脆弱性程度較高，當中，各國市場風險程度不一，由於泰國央行將利率維持在紀錄低位，該國市場風險最大。韓國和新西蘭已提前加息，情況雖然好一些，但也不能幸免。

新加坡金管局和菲律賓央行近期意外加息，表明在高於預期的通脹下，亞洲央行必要作出快速調整。與美國國債收益率的利差來看，亞洲債券的吸引力降低。

泰國、印度和印尼債券的利差也在收窄。因此，這些國家的央行可能需要加快緊縮步伐，以推高收益率從而減少資本外流，遏制對本國貨幣的不利因素。韓國、新西蘭和澳洲加息步伐同樣加快。有關行動不包括人民銀行，因中國正準備提振經濟。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉