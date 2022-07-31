【星期一‧炒啲乜】港股步入業績期 彈唔彈得起？

金融市場陰霾密布，恒生指數全周下跌2.2%，7月累跌逾1,700點或7.79%，並未能「七翻身」，到底可否在8月業績期一洗頹風？

外圍方面，蘋果公司和亞馬遜有利好消息，顯示重磅企業在經濟逆境中表現強韌，加上市場憧憬聯儲局將減輕加息力度，美股受到支持，三大指數連續第二周上升，道指全周升2.96%，標指升4.26%，納指升4.7%。總結7月，道指升6.71%，標指升9.11%。納指擺脫過去三個月的跌勢，全月升12.35%。

經濟數據方面，香港將於周一公布經濟增長數字，周二(2日)發表零售銷售數據。內地周一公布的財新製造業採購經理指數，以及美國周四(4日)發布的首次申領失業救濟人數料也為焦點。而澳洲央行及英倫銀行則分別於周二及周四公布息口去向。投資者不妨參考以下專家的財經分析及建議，早作準備，做好部署。

1、【鄺紫珊：不妨持續布局天然資源型基金】

2、【郭家耀：內銀股存風險 上升空間有限】

3、【葉尚志：港交所收入看俏 見360元可逐步收集】

4、【曜熊理財：亞洲債劵吸引力下降】

5、【陳樂怡：體品股估值不低 靜候買入良機】