港股前瞻：恒指內外夾擊恐失二萬關　專家睇阿里見85元...

連同是次「中箭」的中企，至今已有159隻中概股慘遭拖落水。儘管阿里已在2022年的年報披露有關風險，但消息仍導致其美股股價上周五急跌逾一成，折合較港低收5.4元，再插穿90元水平，或拖累恒指周一開市插穿兩萬點關口。

至於散戶應否撈底，資深股評人陳炳強稱，暫時未見支撐阿里長期升勢的催化劑出現，中長線投資者仍觀望，短線資金大多炒波幅，料阿里股價進一步回吐至85元左右，才會吸納更多買盤。飽受負面消息困擾的阿里將於周四公布季績，他認為，目前市場信心明顯不足，對負面消息反應較快，如該股業績符預期，但管理層對下半年指引未言樂觀，其股價反彈後或會快速獲利回吐。

大市方面，陳氏坦言，在中概股退市危機、內地監管消息捲土重來和環球憂慮經濟衰退的多重利淡之下，恒指勢跌穿兩萬點，在19,000點則見支持，相信資金更傾向流入美股。

事實上，回顧過去10年，8月恒指跌多升少，期內4升6跌，又以2015年瀉逾12%最傷，2019年表現最好，升逾7%。利達LW基金經理及合夥人黃耀宗重申，「東升西降」憧憬已暫告一段落，要觀察8月市場會否藉消息做淡大市，形容「視8月市況是測試市場情緒的考驗」，若港銀跟隨美國加息，估計市況8月首兩周會有反應，至中旬則有明確方向，故短期留意恒指能否守得住兩萬點。