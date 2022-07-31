【復甦無期】本港經濟勢危　銀債「保底息」加至4厘...

香港第二季本地生產總值(GDP)不容樂觀，財金官員事先發表網誌，透露按季比較雖有所改善，但按年比較仍然收縮，惟跌幅應較第一季收窄，情況難言理想。政府同時預告即將發行第七批銀色債券，發行額將大幅加碼到最多450億元，「保底息」亦上調到4厘，相關發行詳情則由金管局公布。

銀色債券是香港政府針對「銀髮族」推出及發行的零售債券，去年將「銀髮族」的門檻降低至60歲或以上，僅限香港身份證持有人購買。與其他零售債券不同之處是，銀債不設第二市場，即是持有的3年間不能交易。今批銀債發行規模最新計劃升級至450億元，遠高於年初在《財政預算案》提出不少於350億元，4厘「保底息」亦高於對上一批的3.5厘。

事實上，國際貨幣基金組織(IMF)上周便再度將今、明兩年全球經濟的增長預測，分別降到3.2%和2.9%，並警告環球經濟衰退的機會有所增加。該財金官員提醒，環球經濟明顯惡化，亦將影響香港的經濟表現。考慮到全球以至本港經濟形勢的最新發展，港府早前已委託經濟顧問重新審視本港全年經濟預測，8月中會有結果，不過相信難免要再次將預測調低。

在重新審視本港經濟預測時，會綜合考慮帶動經濟的3大動力，包括出口、消費和投資的最新情況。出口方面，由於歐美央行相繼加息，經濟轉趨疲弱，本港出口表現將受到拖累。事實上，上周剛公布的6月本港整體出口貨值按年下跌6.4%，當中對歐美市場出口由升轉跌，反映當地經濟轉差對本港出口造成的影響。

消費方面，港息有趨升壓力，將影響港股和物業等資產價格，並削弱市民消費意欲。下周開始分期發放的第二階段消費券，可望為本地市道帶來提振作用。