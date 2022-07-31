天盛苑兩房第二市場378萬易手　累積減價達72萬

未補價第二市場居屋都只有減價盤才有承接，天水圍天盛苑兩房單位，累積減價達72萬元，才獲區外綠表客以378萬元購入作自用。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

新界區

●祥益謝利官表示，天水圍居屋天盛苑G座低層1室，實用面積約510方呎，兩房間隔，原業主增加議幅，累積減價達72萬元，區外綠表客遂便決定以378萬元購入作自住之用，呎價約7,412元。

●中原王勤學指，元朗采葉庭9座低層E室，實用面積約460方呎，兩房間隔，開價658萬元，最後以600萬元成交，呎價約13,043元，減幅近9%，原業主於2013年3月以365萬元購入，持貨9年轉售帳面獲利235萬元，單位升值約64.4%。

●祥益林英傑稱，屯門居屋兆麟苑E座中層10室，實用面積約401方呎，兩房間隔，原業主有意售出物業，故加大議價空間，已補價自由市場開價440萬元，減價20萬元，新買家遂便決定一筆過以420萬元即睇即買作自住用途，呎價約10,474元。

●中原溫志樑表示，火炭御龍山7月錄約1宗買賣，為9座中層B室，實用面積約1,411方呎，四房雙套房及工人套房間隔，放盤時開價約3,100萬元，議價後以2,950萬元易手，呎價約20,907元，新買家為用家。

●美聯陸學恩表示，沙田公屋博康邨博華樓中層2室，實用面積約283方呎，原業主半年前於未補價第二市場以168萬元放售，一直未獲承接，近期於已補價自由市場放盤，終售308萬元，呎價約10,883元，原業主2002年9月以租者置其屋計劃10.5萬元購入。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田碧濤花園3期翠柏閣中層E室，實用面積約773方呎，套三房間隔，享山景，原先開價930萬元，放盤18個月，減幅約6%，累減55萬元，獲買家以875萬元承接，呎價約11,320元。

●世紀21奇豐李仕明透露，大圍沙田花園H座低層1室，實用面積約1,118方呎，套兩房間隔，連車位成交價900萬元，呎價約8,050元，原業主於2016年1月以782萬元購入上址，持貨約6年多帳面獲利118萬元，單位期內升值約15%。

●中原胡耀祖指，馬鞍山帝琴灣凱弦居8座中層H室，實用面積約1,104方呎，套三房間隔，開價約1,450萬元，議價後連車位以1,438萬元易手，呎價約13,025元，新買家為用家。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢黃竹山新村單號屋上複式戶，套五房間隔，望樓景，連天台，原先叫價1,050萬元，減幅約10.7%，累減112萬元，以938萬元成交，低市價約7%。

●利嘉閣潘佳彬表示，將軍澳維景灣畔9座中層H室，實用面積約498方呎，兩房間隔，望海景及山景，成交價約855萬元，呎價約17,169元，屋苑7月錄約13宗二手買賣。

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