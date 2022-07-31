中港ETF通本周「滿月」　成效仍需時觀察

外圍金融風險與日俱量，促使中港兩地金融聯繫更趨緊密，標誌兩地互聯互通機制擴容的交易所買賣基金(ETF)通，將於周四(8月4日)「滿月」。截至上周五(7月29日)數據，ETF通北向日均成交額達1,976萬元人民幣；南向則錄2.2億港元。本港ETF發行商南方東英高級執行董事兼銷售部主管(香港及東南亞)王卓峯表示，機制仍屬發展初期，要「讓子彈飛」一會兒，目前主要循投資教育工作入手，讓投資者了解機制運作及優勢。

本港僅4隻ETF能獲「北水」買賣，王卓峯接受東網專訪時指，所納入的ETF均是本港大型及成交較多的產品，有助內地投資者熟悉香港ETF市場，若推出初期一次過納入大量產品，反而會花多眼亂。隨着機制運作愈趨成熟，相信納入標準會逐步放寬，未來會有更多不同類型的ETF獲納入，長遠利好本港市場發展。

每次市面推出新機制和產品，均需時適應及了解。王氏提到，公司重視投資者教育，已進行大量相關工作。過去一周，公司完成一間國際銀行推介會，近來亦接獲不少私人銀行客戶主動查詢ETF通，反映投資者興趣亦見升溫。

更多ETF產品流通市面，亦直接刺激港交所買賣產品(ETP)市場交投活躍。今年首7個月的日均成交額達117.2億元，按年大增55%。截至6月底，在港交所上市的ETP數量達到162隻，涉及資產管理規模達4,430億元，而年內的資金淨流入量更達到570億元。

另外，滬、港、深三地證券交易所的合資公司中華證券交易服務上周五宣布，推出互聯互通ETF信息平台，提供滬深港通機制下南北向ETF的資訊和統計數據，包括基金發行人簡介、基金規模、每周日均成交額、淨流入金額等資訊。

中華交易服務總裁毛志榮指，冀透過設立互聯互通ETF信息平台，為參與滬深港通的中外投資者提供方便且易用的ETF資訊，以助投資者更好地做出投資決策，推動兩地ETF市場互聯互通。