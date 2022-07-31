美股前瞻：專家警告上周升市虛火　慎防大跌...

儘管美國經濟陷入技術性衰退，但仍無阻美股7月表現亮麗，3大指數均錄今年最大月度升幅，標指更創2020年11月以來最大漲幅，其中一個關鍵是美國就業數據未與「衰退」脗合，使市場仍在激辯經濟是否已衰，故本周五(5日)公布的非農就業數據至關重要，除股市外，更會牽引外匯及油金等商品表現。

面對美國經濟顯著放緩，就業市場強勁幾乎是聯儲局主席鮑威爾和財長耶倫等官員死撐經濟未衰的唯一理據，市場料7月失業率維持在3.6%的半世紀最低水平；非農就業職位則增25萬個，較6月37.2萬個少。其他主要數據還包括周一的7月ISM製造業採購經理指數(PMI)，市場料雖較6月回落，但仍處擴張區間；周三有6月工廠訂單；周四的上周首次申領失業救濟人數亦不容忽視，這個每周都公布的數據已由4月初起節節上升。

金融機構Bespoke Investment Group直言，上周美股升市是因市場認為當局最「鷹」的時期已過，將更快地放鬆幣策，惟該機構對此抱有懷疑。往績顯示，每逢聯儲局議息之後一周直至下次開會前股市表現傾向消極。富國銀行認為，上周的升市是僅屬挾倉效應，後市依然脆弱。摩根士丹利首席美股策略師威爾遜亦警告投資者不要誤墜「陷阱」，熊市仍未完結。

鮑威爾上周形容，目前聯邦基金利率目標區間已上調到2.25至2.5厘，達「中性水平（即理論上不會影響經濟增長的利率）」，惟前財長薩默斯大潑冷水，警告這是一廂情願，別妄想這「中性利率」能把40年高的通脹拉低。

另外，上周始料不及的還有電腦處理器(CPU)晶片商超微半導體(AMD)周五市值達1,530億美元，超越同業英特爾(Intel)，再度惹來後者百年基業衰落的議論。