【加息陰霾】新盤市場7月成交量按月跌近3成

加息陰霾之下，新盤市場7月只錄約922宗成交，不僅按月跌近三成，更屬今年3月後的低位。當中，本周末兩日的成交量佔353宗，低開推售的屯門項目首輪銷售報捷，貢獻周末交投量的95%。

●屯門兆康NOVO LAND第1A期加推168伙 輕微加價1%

陳氏續指，最新推出的4號價單涉及168伙，新一批單位包括40伙開放式戶、17伙一房戶、84伙兩房戶及27伙三房戶，實用面積由214至701方呎，扣除15%折扣優惠後，折實售價由336萬至950.47萬元，折實呎價12,838至16,244元。新一批單位以定價計，市值逾11億元。項目很大機會於本周末進行次輪推售，或於次輪推售前加推第5號價單。

●粉嶺北ONE INNOVALE-Archway首日收1,600張入票

他又預告，項目最快於明日加推，並將提供不少於123伙，或會有溫和加價空間。樓盤有機會緊接周末(6日及7日)展開首輪銷售。

●石硤尾緹山分層戶7,317萬元招標售出

●西南九龍維港滙II本月累沽16伙

●屯門上嵐一房呎價約18,858元

建灝地產旗下屯門上嵐，最新沽出5樓E室，實用面積285方呎，一房間隔，成交價537.45萬元，呎價約18,858元。

●上半年一手住宅銷售投訴數字破百宗

據一手住宅物業銷售監管局最新數據顯示，今年上半年查詢及投訴數字分別有506宗及103宗。當中，投訴數字錄得破百宗，較去年下半年僅40宗急升逾1.5倍，屬2013年4月一手樓新例推出後紀錄最高。而涉及的投訴類別約80%、即82宗與失實陳述、傳布虛假或具誤導性資料有關。