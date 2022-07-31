【加息陰霾】新盤市場7月成交量按月跌近3成
2022年07月31日 22:00
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加息陰霾之下，新盤市場7月只錄約922宗成交，不僅按月跌近三成，更屬今年3月後的低位。當中，本周末兩日的成交量佔353宗，低開推售的屯門項目首輪銷售報捷，貢獻周末交投量的95%。
●屯門兆康NOVO LAND第1A期加推168伙 輕微加價1%
新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第1A期，昨日首輪銷售沽出336伙，套現逾19.7億元。新地副董事總經理雷霆表示，向隅客眾多，故今日(31日)加推168伙，折實平均呎價約14,385元，整體有約1%輕微加幅，同時，新一批不乏景觀較佳的單位及特色戶。
陳氏續指，最新推出的4號價單涉及168伙，新一批單位包括40伙開放式戶、17伙一房戶、84伙兩房戶及27伙三房戶，實用面積由214至701方呎，扣除15%折扣優惠後，折實售價由336萬至950.47萬元，折實呎價12,838至16,244元。新一批單位以定價計，市值逾11億元。項目很大機會於本周末進行次輪推售，或於次輪推售前加推第5號價單。
●粉嶺北ONE INNOVALE-Archway首日收1,600張入票
恒基地產(00012)旗下的粉嶺北ONE INNOVALE-Archway，今(31日)首日接受認購登記。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目首日接獲逾1,600張入票，按首張價單123伙計，已超額逾12倍。
他又預告，項目最快於明日加推，並將提供不少於123伙，或會有溫和加價空間。樓盤有機會緊接周末(6日及7日)展開首輪銷售。
●石硤尾緹山分層戶7,317萬元招標售出
嘉里建設(00683)旗下石硤尾緹山，周日(31日)招標售出第1座2樓A室分層戶，實用面積1,760方呎，三套房間隔，連同1個住宅停車位，以7,317.24萬元成交，呎價41,575元。樓盤於今年共錄得7宗成交，總成交金額近10億元。整個項目提供45伙，目前累售36伙，套現約57.3億元，平均成交呎價逾60,000元。
●西南九龍維港滙II本月累沽16伙
臨海新盤餘貨不乏承接，信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，本月至今已累沽16伙，套現近3億元，期內平均每伙成交價逾1,850萬元。當中，該盤的5座18樓C室，實用面積795方呎，三房間隔，最新以1,992萬元成交，呎價約25,057元。
●屯門上嵐一房呎價約18,858元
建灝地產旗下屯門上嵐，最新沽出5樓E室，實用面積285方呎，一房間隔，成交價537.45萬元，呎價約18,858元。
●上半年一手住宅銷售投訴數字破百宗
據一手住宅物業銷售監管局最新數據顯示，今年上半年查詢及投訴數字分別有506宗及103宗。當中，投訴數字錄得破百宗，較去年下半年僅40宗急升逾1.5倍，屬2013年4月一手樓新例推出後紀錄最高。而涉及的投訴類別約80%、即82宗與失實陳述、傳布虛假或具誤導性資料有關。