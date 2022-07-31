藍籌盤二手交投創兩年半新低　銀主盤急推散貨

二手交投持續萎縮，多個藍籌屋苑交投急瀉，鰂魚涌康怡花園及鴨脷洲海怡半島在7月交投按月均跌至少50%，分別錄約3宗及約7宗買賣。而10大屋苑7月錄約143宗，創約兩年半新低，按月減少約2.7%。

該行續稱，同批屋苑中有3個平均實用呎價按月回落，當中天水圍嘉湖山莊跌約8%最多。而剛過去周六、日期間，10大屋苑只錄約7宗買賣，按周急跌約46.2%，半數屋苑零成交，包括3個新界上車盤。

各屋苑議價幅度明顯擴大，拖累樓價回落。中原楊文傑指，康怡花園A座中層10室兩房戶，實用面積約497方呎，降價86.2萬元，至713.8萬元沽，呎價約14,362元。

美聯吳志輝稱，荔枝角美孚新邨2期吉利徑11號高層A室，實用面積約705方呎，原則三房間隔，放盤一個月即減153萬元，以757萬元成交，呎價約10,738元，低市價約8%。市場消息透露，將軍澳新都城2期2座中層F室剛售670萬元，約4年帳面只升值10萬元，料屬明賺實蝕。

新界新盤低價推出，區內細價樓樓價跌幅更明顯。祥益林英傑稱，屯門豐景園1座中層兩房戶，實用面積約397方呎，累減92萬元，以438萬元售出，呎價約11,033元，低市價約18%。世紀21奇豐黎樹森指，粉嶺中心G座低層戶，剛售460萬元，做價屬屋苑逾兩年半最低。

此外，二手蝕讓更趨普遍。中原伍錦基表示，將軍澳日出康城晉海5A座高層B室，以1,050萬元易手，原業主持貨約4年帳蝕80萬元。消息稱，上水天巒瑞奇大道單號屋減價200萬元，以2,100萬元沽，持貨約10年半帳蝕17.6萬元。

銀主盤湧現 本周推拍63個

本周拍賣場有多個銀主住宅單位推拍，當中不少為上車盤。土瓜灣定安大廈一個實用面積近300方呎單位，銀主開價288萬元，呎價約10,035元。

環亞物業拍賣周二(8月2日)推出約36項物業，上述銀主盤為H座低層7室，銀主開價288萬元，實用面積約287方呎，設有電梯。同屋苑G座中層4號單位，實用面積約360方呎，今年以約400萬元易手，呎價約11,111元。

同場亦推拍大埔歡樂樓高層連天台銀主單位，實用面積約632方呎，連約355方呎天台，開價425萬元，呎價約6,725元。該物業於去年曾以468萬元拍賣，現減價43萬元或約9.2%翻拍。

另茶果嶺麗港城38座高層A及B室相連海景銀主單位，實用面積約1,273方呎，推拍價1,980萬元。單位銀行網上初步估價2,057萬元。

此外，忠誠拍賣本周三(3日)推出約12個項目，當中屯門海麗花園1座中層C室銀主盤，實用面積約428方呎，開價398萬元，呎價約9,299元，較銀行估值低約138萬元或約25.7%。

黃開基拍賣行同日也推拍約15項物業，包括減價100萬元翻拍鰂魚涌君豪峰高層P室銀主單位，最新開價730萬元，以實用面積約384方呎計，呎價約19,010元，低銀行估價約207萬元或約22.1%，比原業主2018年的購入價更低出約304萬元。