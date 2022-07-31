【周一焦點】滙控次季料少賺21%　派息惹關注

綜合17家券商預測，滙控次季列帳除稅前利潤中位數39.84億美元(約310.75億港元)，按年倒退21.26%。派息或回購能否有驚喜在於銀行資本是否充足，惟滙控普通股權一級資本率(CET1)於今年首季已跌至14.1%，處於集團14至14.5%目標區間下限，加上美國經濟衰退恐導致撥備水平或按季增加等影響，摩根大通和摩根士丹利均預計滙控6月底的CET1將失守目標下限，如何實現年底時CET1維持14%以上的目標，更將成市場關注重點。

滙控去年上半年象徵式派中期息7美仙，花旗及中金就估今年會續派8美仙，按年升14.28%。不過，今年首季滙控已預告年內難再出手回購，故大摩估計進一步股份回購計劃或「無影」。不過，摩通認為，雖然短期內滙控只能有限提高資本回報，但中期資本趨勢仍允許集團每年進行10億至20億美元的回購計劃。

業績方面，單計第二季，受惠英美加息，券商預測滙控淨利息收入按年升11.37%，至73.33億美元；惟由於去年基數較高，純利或按年倒退20.64%，至26.95億美元。高盛料滙控淨利息收入未來數季加快增長，並在明年中觸及20%增長高峰，打破近年的增速紀錄。美銀預計，滙控今年起3年的淨利息收入分別約300億美元、逾350億美元及逾400億美元，期內每股派息分別為0.33美元、0.41美元及0.51美元，股息回報則各為5.26厘、6.63厘及8.25厘，意味未來3年滙控股息可望翻一番。

另方面，今次業績的內地業務貸款質素，亦備受投資者關注。因中港兩地不少銀行均有涉獵內地房地產貸款業務，隨着內地爛尾樓事件發酵，貸款業務餘額或撥備風險也需多加留神。