東方日報B1：環球財圈8月更亂　歐元區憂嚴重衰退

俄向歐發動天然氣大戰，為歐元區埋下計時炸彈，區內電價期貨近日屢創新高，直接衝擊通脹和經濟前景！滙豐警告由現時直至9月底，俄國會隨時「斷氣」，尤其踏入9月中旬之後，最壞情況是德國在秋季觸發天然氣配給，經濟會立即衰退。

在能源戰威迫下，歐元區大國的電費水漲船高。德國上周的8月交付電力合約以每度電約0.385歐元(約3.09港元)成交，按月飆約23%；法國8月電價也較7月貴近17%，每度電約0.404歐元(約3.24港元)。德法兩國於明年交付的電力上周皆同創歷史新高，意味能源通脹勢持續至明年。

目前的形勢是俄羅斯天然氣公司(Gazprom)上周把俄輸氣至德的「北溪一號」管道流量限制在20%，恐導致歐盟難以達成在冬天來臨前，建立足夠天然氣儲備的目標。

滙豐就此發表報告列出4個情景，即使該管道維持在正常流量(約每年550億立方米)的四成甚至兩成，然後在9月15日起(即歐盟部分制裁措施生效日)俄國供氣再減半，德國的天然氣庫存水平在10月1日仍可勉強避免觸發《能源安全法》的80%目標，即不用配給天然氣。

可是滙豐估計，俄隨時完全「斷氣」的可能性猶在，一旦出現，將使歐元區陷嚴重經濟衰退。只要供氣不足，實施配給制度將觸發更大規模的通脹，屆時德國經濟料萎縮約3%、意大利縮2.75%，法國也轉跌至2%以下。

事實上，歐洲央行正陷兩難，一方面要加息遏通脹，另方面卻要避免加息打壓經濟。獨立外匯商品分析師盧楚仁指出，歐元區經濟前景不明朗、意大利債務危機惡化、俄烏戰爭未止等因素，勢將影響歐央行往後的加息力度，在與美維持息差下，歐元難以跑贏美元，料短期雖趁美匯轉弱而回升至1.06，但然後恐再回落至1.01水平。

一海之隔的英國同病相憐，亦因能源價格急升和通脹問題，本周或加息半厘。盧氏指，英國要面對首相選舉和蘇格蘭醞釀另一次脫英公投，鎊匯難大升。今年較英鎊跌得更殘的日圓則受制日本央行無收緊貨幣政策的意欲，預期8月先趁美匯回落而彈上131.5，之後再回至136水平。

至於另外兩隻熱門貨幣澳元和人民幣，盧氏料內地房地產危機累及多家鋼企倒閉或停產，拖累鐵礦石價格會不利澳元，兌美元在8月初有機會先上試0.73，然後回至0.68水平。人民幣則受印度盧比和日圓拖累，加上內地經濟增速放緩，在岸價料先下試6.81兌每美元，若失守將試7算。

商品方面，盧氏料油價在8月繼續下滑，紐約期油下試每桶85美元水平；紐約期金有機會先考驗每安士1,680美元，一旦跌破將現較大幅度的跌浪。