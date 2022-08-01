筆克遠東：防疫受限　拓「虛擬展覽」增收入

謝氏指出，中東、歐美國家的項目及展覽已復辦，有關市場明顯反彈，惟內地市場收入佔比逾五成，環球市場僅可抵銷部分影響。他指，去年內地展覽行業已回到疫前水平，期望9月內地政府會重新批准舉行大型活動，長遠對內地市場仍感樂觀，未有縮減人手的計劃。

香港方面，集團上半年主要以建設疫苗接種中心、檢查中心等防疫設施「幫補生意」。他坦言，目前舉辦的實體展覽以本地公眾展為主，嚴格的出入境政策對本港展覽業帶來長遠影響，某些國際商貿展覽已遷到其他地區，有可能不再回流香港。再者，大型展覽策劃需時兩年，即使未來本港重新開關，業界仍會迎來一段空窗期。

惟他認為，公司優勢是為品牌提供「一站式」營銷與策劃方案，並非僅僅搭建展覽設施。有見市場對線上活動需求急增，集團遂為客戶提供結合數據分析、擴增實境與虛擬實境、元宇宙元素等的數碼方案，又指新常態下，線上線下混合活動模式為大勢所趨。

對於全球經濟前景惡化，他稱，部分國家和行業的營銷項目及展覽預算雖有所減少，但新能源汽車、資訊科技(IT)等客戶的投入保持上升；公司亦會持續控制材料、運輸及員工成本，以應對通脹。