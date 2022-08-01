大新銀行：電子交易佔85%　研視像銀行

蕭氏指，截至6月底止數碼銀行的上客量和用量按年均錄顯著升幅，目前數碼平台核心客戶人數佔比達75%，其中流動理財核心客戶人數按年升逾兩成，個別交易如轉數快(FPS)交易量按年增逾30%，包括電子月結單等繳費交易則升近20%，利用數碼平台申請信用卡和私人貸款數量按年增幅逾40%。

他又指，依交易宗數計算，大新數碼銀行客戶FPS交易量佔整體數碼交易量約50%，證券交易則佔15%。按銀行所有交易渠道比較，電子交易佔比高達85%。

數碼銀行涵蓋的銀行業務漸多，傳統分行角色難免被削弱，蕭氏則認為，分行和數碼銀行各有分工，互補長短。他稱，數碼銀行相比分行較側重自助形式(Self Service)，只要銀行提供高技術又簡單易用的數碼平台，客戶大多很快上手，故平台上的產品和功能都較簡單；分行角色則較着重銀行與客戶間建立關係，包括向客戶講解和銷售較複雜的金融產品。

至於3月本港疫情爆發時不少銀行分行關門或縮短營運時間，市民為防疫亦減少親臨分行次數，影響銀行銷售業務，蕭建邦對此稱，大新銀行5月起於12間分行試行「視像銀行」，以抵銷上述不足，分行職員會以視像方式與客戶遙距銷售產品，計劃推行至今轉化率約16%，即每100次進行「視像銀行」後，有16次達成銷售交易。目前「視像銀行」還在試驗階段，大新將審視客戶和職員接受程度，以及技術等因素後才確定會否全面推行。